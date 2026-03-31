Grand Theft Auto VI: Leak enthüllt tausende neue Dialoge und massive NPC-Verbesserungen

Zu Grand Theft Auto VI sind neue, bislang unbestätigte Informationen aufgetaucht, die auf umfangreiche Nacharbeiten an der Spielwelt hindeuten.

Im Zentrum stehen zusätzliche Sprachaufnahmen, die vor allem das Verhalten von NPCs erweitern sollen.

Den Angaben zufolge wurden in neueren Sessions mehr als 35.000 zusätzliche Dialogzeilen aufgenommen – und das alles zu den bereits bestehenden. Beteiligt gewesen sein sollen über 300 Sprecher. Der Fokus dieser Aufnahmen liegt offenbar nicht auf der Hauptgeschichte, sondern auf Nebeninhalten, spontanen Begegnungen und Reaktionen innerhalb der offenen Spielwelt.

Bereits zuvor aufgenommene Inhalte sollen nach einer Verzögerung überarbeitet und erweitert worden sein. Besonders Interaktionen mit NPCs wurden demnach ausgebaut, um mehr Variationen und dynamischere Reaktionen auf unterschiedliche Situationen zu ermöglichen. Hinweise auf entsprechende Kategorien deuten etwa auf Dialoge für Tagesabläufe, soziale Interaktionen oder situationsabhängige Reaktionen hin.

Die Aufnahmen sollen im Dezember begonnen und erst vor wenigen Wochen abgeschlossen worden sein. Parallel dazu wurden offenbar auch Umgebungs- und Crowd-Sounds an realen Schauplätzen aufgezeichnet, darunter verschiedene Orte in Florida und Georgia.

Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen liegt nicht vor. Dennoch zeichnen die Details ein Bild davon, dass die Spielwelt von GTA 6 deutlich stärker auf dynamische Ereignisse und glaubwürdige NPC-Reaktionen ausgelegt sein könnte.