Grand Theft Auto VI: Leak hat keine Auswirkungen auf die Entwicklung

Im September ereignete sich ein riesiger Leak zu Grand Theft Auto VI, bei dem nicht nur zahlreiche Videos und Dokumente zum unangekündigten Teil der Reihe entwendet wurden, sondern angeblich auch der Quellcode.

Wenige Wochen später konnten die Behörden einen 17-jährigen Teenager aus Großbritannien verhaften, der für den Cyberangriff verantwortlich sein soll.

Im jüngsten Finanzbericht von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern des GTA-Entwickler Rockstar Games, äußerte sich der Strauss Zelnick zu den Vorfällen.

Der CEO sagte demnach, dass man den Vorfall sehr ernst genommen habe und man darüber sehr unglücklich darüber gewesen sei. Auf die Entwicklung von Grand Theft Auto VI habe der Leak aber keinen Einfluss und veranlasste das Unternehmen nur dazu, seine Sicherheit zu erhöhen.

Weiterhin gebe es keine Beweise, wonach etwas Wertvolles gestohlen wurde. Der Quellcode scheint also nicht entwendet worden zu sein.

„Was den Leak betrifft, so war er sehr unglücklich und wir nehmen diese Art von Vorfällen sehr ernst. Es gibt keine Beweise dafür, dass irgendwelche materiellen Werte entwendet wurden, was eine gute Sache ist, und sicherlich wird der Leak keinen Einfluss auf die Entwicklung oder ähnliches haben, aber es ist furchtbar enttäuschend und veranlasst uns, in Sachen Cybersicherheit noch wachsamer zu sein.“