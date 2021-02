Grand Theft Auto VI: Leak mit Infos zum Veröffentlichungstermin

Rockstar Games hat sich bisher mit Informationen für den nächsten Ableger der Spielreihe Grand Theft Auto VI strikt zurückgehalten– und so wird es laut einem anonymen Leaker auch erstmal bleiben. Dieser hat auf der Plattform 4Chan in einem „Ask me Anything“ (AMA) Fragen der Community zum Thema Gameplay und Veröffentlichung des Spiels beantwortet. Zusammengefasst wurden diese Informationen in einem Reddit-Beitrag vom User „meetsejpal“, da der originale 4Chan-Beitrag von der Internetseite genommen worden ist… Vielleicht ein Zeichen?

Er nannte direkt zwei interessante Termine. Demnach soll das Spiel im Oktober 2023 erscheinen und ein möglicher Trailer schon im Frühjahr 2022. Genau wie bei Grand Theft Auto V wird es erst eine Konsolenversion geben und später eine PC-Version nachgereicht. Solche ähnlichen Angaben wurden schon öfter in Leaks verwendet.

Die Spielwelt soll in Miami angesiedelt sein und so würde sich ein vergleichbares Setting wie in Grand Theft Auto Vice City natürlich anbieten. Auch dieser Aspekt wurde schon mehrmals in Foren heiß diskutiert. Angeblich ist der Protagonist Mitte 30 und wie im letzten Teil männlich. Die Umgebung soll dicht besiedelt sein, jedoch kleiner ausfallen als in Red Dead Redemption 2. Die Story wird in Kapitel aufgeteilt und soll am Anfang in den 70ern spielen, dann einen Zeitsprung machen. Noch mehr Details findet ihr hier.

Ob sich diese Hinweise bewahrheiten, wird wohl noch lange nicht klar sein, da sich laut dem Leaker der Entwickler Rockstar Games erst im Frühjahr 2022 dazu äußern wird.