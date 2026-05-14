Grand Theft Auto VI: Leak nennt möglichen Starttermin für physische Pre-Orders

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Image: Rockstar Games

Neue Hinweise aus dem Handel deuten auf einen baldigen Start der GTA-6-Vorbestellungen hin.

Laut Berichten sollen mehrere Personen mit Best-Buy-Affiliate-Konten eine E-Mail erhalten haben, die sich auf den Zeitraum für physische Vorbestellungen von GTA 6 bezieht.

Genannt werden dabei Termine zwischen dem 18. und 21. Mai.

Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games oder Best Buy gibt es bislang nicht.

Entsprechend sollte die Information weiterhin als Gerücht betrachtet werden.

Zusätzlich deutet der Leak darauf hin, dass Rockstar offenbar zunächst die Einzelspieler-Kampagne veröffentlichen könnte, während GTA Online möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll.

Sollten sich die Hinweise bestätigen, könnte Rockstar bereits in Kürze den nächsten großen Schritt in der Vermarktung von GTA 6 vorbereiten.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. Bardock93 2940 XP Beginner Level 2 | 14.05.2026 - 10:24 Uhr

    Toll man kann dann ein spiel vorbestellen wo man noch kein Gameplay gesehen hat.

    0

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