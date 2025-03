Grand Theft Auto VI: Marketing startet näher am Release-Fenster

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Das Marketing für Grand Theft Auto VI wird näher am Release-Fenster liegen, sagt Take-Two Interactive.

Seit Dezember 2023 sitzen Fans von Grand Theft Auto VI auf dem Trockenen. Der erste Trailer zum neusten Teil der Spielreihe brach alle Rekorde, doch seitdem herrscht Funkstille, was den genauen Release des Spiels anbelangt.

Zwar bekräftige Take-Two Interactive im Februar noch einmal die Absicht, Grand Theft Auto VI im Herbst 2025 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu veröffentlichen, doch ein Risiko der Verschiebung besteht immer, wie CEO Strauss Zelnick einräumte.

In einem neuen Interview mit Zelnick sprach er über Grand Theft Auto VI und die Vorfreude darauf. Ein Teil der Marketingstrategie scheint es zu sein, diese Vorfreude aufrechtzuerhalten, in dem man so ein Geheimnis um den Release-Termin macht.

„Die Vorfreude auf diesen Titel ist vielleicht die größte Vorfreude, die ich je auf ein Unterhaltungsobjekt gesehen habe, und ich bin schon ein paar Mal um den Block gelaufen und war in jedem Unterhaltungsgeschäft, das es gibt.“ „Wir wollen die Vorfreude und die Aufregung aufrechterhalten. Und wir haben Konkurrenten, die ihren Veröffentlichungszeitplan Jahre im Voraus beschreiben. Wir haben festgestellt, dass es besser ist, das Marketingmaterial relativ kurz vor der Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, um einerseits die Spannung zu erzeugen und andererseits ein Gleichgewicht zwischen der Spannung und der unerfüllten Erwartung herzustellen. Das gelingt uns nicht immer ganz genau, aber das versuchen wir zu erreichen.“

Wenn die Werbemaschinerie für Grand Theft Auto VI anläuft, wozu auch ein neuer Trailer zählen dürfte, dann wissen Spieler zumindest, dass der Release nicht allzu weit entfernt liegen wird.