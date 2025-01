Grand Theft Auto VI: Merkwürdiger Leak zeigt Bild aus dem Spiel

Ein Leak zu Grand Theft Auto VI zeigt ein Foto, das auf Reddit veröffentlicht wurde, das im Jahr 2021 in der Niederlassung von Rockstar Games in San Diego entstanden sein soll.

Auf dem Bild seht ihr Lucia vor Lagerhallen mit Containern. Außerdem ist ein PlayStation 5 Dev-Kit zu sehen. Es heißt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter das Foto bei einer Spielsession aufgenommen haben könnte. Ebenso wird behauptet, dass der „Hausmeister“ den Schnappschuss gemacht habe.

Weitere Details sind nicht bekannt.

A janitor at Rockstar San Diego allegedly took this picture in 2021 that just got leaked, showing a PS5 devkit and early GTA 6 footage.

The footage shows Lucia standing outside what appears to be a military base/storage facility with containers and two hangers on the right. pic.twitter.com/OQHxxk0k6s

