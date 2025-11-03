Grand Theft Auto VI: Mitarbeiter wegen Gewerkschaftsbildung gefeuert – Bericht

Bis zu 40 Mitarbeiter soll Grand Theft Auto VI Entwickler Rockstar Games angeblich gefeuert haben, weil sie eine Gewerkschaft organisieren wollten.

Bei Rockstar Games wurden vergangene Woche zwischen 30 und 40 Beschäftigte aus den Büros in Großbritannien und Kanada entlassen. Offiziell begründete das Unternehmen die Kündigungen mit „Fehlverhalten“, wie Bloomberg berichtet.

Die Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) vermutet jedoch, die Entlassungen hätten dem Ziel gedient, eine gewerkschaftliche Organisation zu unterbinden. Betroffene waren Mitglieder einer privaten Discord-Gruppe und hatten offenbar Pläne zur Organisierung.

Alex Marshall, Präsident der IWGB, sagte: „Rockstar hat gerade eine der offensichtlichsten und rücksichtslosesten Maßnahmen zur Zerschlagung einer Gewerkschaft in der Geschichte der Spieleindustrie durchgeführt. Diese eklatante Missachtung des Gesetzes und des Lebens der Arbeitnehmer, die Milliarden einbringen, ist eine Beleidigung für ihre Fans und die globale Industrie.“

Alan Lewis von Take‑Two Interactive, dem Mutterkonzern von Grand Theft Auto VI, erklärte, die Entlassungen erfolgten wegen „groben Fehlverhaltens“ und nicht aus anderen Gründen, und betonte, man stehe voll hinter Rockstars Zielen und Arbeitsweise.