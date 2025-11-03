Grand Theft Auto VI: Mitarbeiter wegen Gewerkschaftsbildung gefeuert – Bericht

Bei Rockstar Games wurden vergangene Woche zwischen 30 und 40 Beschäftigte aus den Büros in Großbritannien und Kanada entlassen. Offiziell begründete das Unternehmen die Kündigungen mit „Fehlverhalten“, wie Bloomberg berichtet.
Die Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) vermutet jedoch, die Entlassungen hätten dem Ziel gedient, eine gewerkschaftliche Organisation zu unterbinden. Betroffene waren Mitglieder einer privaten Discord-Gruppe und hatten offenbar Pläne zur Organisierung.
Alex Marshall, Präsident der IWGB, sagte: „Rockstar hat gerade eine der offensichtlichsten und rücksichtslosesten Maßnahmen zur Zerschlagung einer Gewerkschaft in der Geschichte der Spieleindustrie durchgeführt. Diese eklatante Missachtung des Gesetzes und des Lebens der Arbeitnehmer, die Milliarden einbringen, ist eine Beleidigung für ihre Fans und die globale Industrie.“
Alan Lewis von Take‑Two Interactive, dem Mutterkonzern von Grand Theft Auto VI, erklärte, die Entlassungen erfolgten wegen „groben Fehlverhaltens“ und nicht aus anderen Gründen, und betonte, man stehe voll hinter Rockstars Zielen und Arbeitsweise.
So oder für das spiel 120 € verlangen 🤷♂️
Ja ganz ehrlich… Ist mir sowas von egal. Das sind Amis. Die wissen halt genau worauf sie sich in dieser Branche einlassen.
Gewerkschaften gibt es bei uns seit 1865, also zumindest gab es da die erste die als solche bezeichnet werden konnte. Aber auch da gab es sehr viel Widerstand. Ich meine klar, Ist nicht im Interesse des Arbeitgebers ^^
Aber in den USA sind Gewerkschaften zumindest langsam im Aufschwung, auch wenn viel Propaganda dagegen gemacht wird.
Das wäre echt kein schöner Move
Würde gerne wissen was die Ratte wo den Verrat bekommen hat bekam!
Muss ja einer aus der Gruppe gewesen sein!
*begangen
Mitarbeiter erstellen eine Discord-Gruppe – welche im Verdacht steht eine Art von gewerkschaftlichen Aktivitäten zu dienen – und werden fristlos entlassen. So klingt das für mich.
Wie wärs mal mit Ermahnung / Abmahnung, Aufforderung diese Gruppe aktuell zu schließen anstatt direkt zu feuern? Mal miteinander reden, sich gegenseitig zuhören und sich für die Interessen des anderen zu interessieren – beiderseitig – und einen Kompromiss finden? Ach sorry, ich fing an zu tagträumen..
Muss man nicht verstehen. Deutscher Kündigungsschutz ist schon was Feines würde ich sagen.