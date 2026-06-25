Grand Theft Auto VI: Mögliche Disc-Version erst im Dezember erhältlich

Neue Gerüchte zu Grand Theft Auto VI sorgen für Diskussionen um die physische Veröffentlichung des Spiels auf Xbox Series X und PlayStation 5.

Ausgangspunkt ist die offizielle Bestätigung, dass die ersten physischen Verkaufsversionen lediglich einen Aktivierungscode für den jeweiligen digitalen Store enthalten werden. Käufer würden in diesem Fall zwar eine Box erhalten, jedoch keine Disc mit den Spieldaten.

Nun sind weitere unbestätigte Informationen aufgetaucht. Laut einem Bericht von PPE.pl, der sich auf den Insider „Graczdari“ beruft, soll diese Lösung nur rund um die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI zum Einsatz kommen. Einige Wochen nach dem Marktstart könnte demnach eine klassische Disc-Version folgen.

Der Quelle zufolge würde diese spätere Ausgabe wieder einen Datenträger enthalten, auf dem sich die für den Spielstart notwendigen Daten befinden. Eine Verknüpfung mit einem digitalen Produktschlüssel oder einem bestimmten Benutzerkonto wäre dann nicht erforderlich.

Als möglicher Zeitraum für eine solche Disc-Version wird in den Gerüchten der Dezember 2026 genannt. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Spekulation durch eine angebliche Antwort des Rockstar-Supports an einen Spieler. In der veröffentlichten Nachricht heißt es, dass sich die aktuellen Vorbestellungen ausschließlich auf digitale Versionen beziehen und eine physische Ausgabe erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein werde. Ob daraus tatsächlich Rückschlüsse auf die Veröffentlichungsstrategie von Rockstar Games gezogen werden können, bleibt jedoch offen.

Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Weder Rockstar Games noch Take-Two Interactive haben die kursierenden Informationen offiziell bestätigt.