Grand Theft Auto VI: Mögliche Qualitäts- und einen Performance-Modi geleakt

Eine bislang unbestätigte FAQ eines polnischen MediaMarkt-Eintrags zu Grand Theft Auto VI deutet darauf hin, dass Rockstar Games auf Konsolen einen Qualitäts- und einen Performance-Modus anbieten könnte.
Auf der Produktseite von MediaMarkt Polen wurde in einem FAQ-Bereich die Frage gestellt, ob das Spiel für die Fähigkeiten der PlayStation 5 und Xbox Series X optimiert sei. In der Antwort heißt es, dass GTA VI auf den Konsolen der aktuellen Generation zwei Grafikmodi zur Auswahl bieten soll: einen Performance-Modus und einen Quality-Modus.
Darüber hinaus werden in dem Eintrag die Unterstützung der DualSense-Funktionen auf der PlayStation 5, haptisches Feedback sowie schnelle Ladezeiten durch SSD-Speicher erwähnt.
Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games zu den genannten Grafikmodi gibt es derzeit jedoch nicht. Daher sollte die Information vorerst mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.
Da Qualitäts- und Performance-Modi inzwischen bei vielen technisch anspruchsvollen Spielen auf Xbox Series X und PlayStation 5 zum Standard gehören, wäre die mögliche Implementierung in GTA VI allerdings keine Überraschung.
Bis Rockstar Games selbst Details zur technischen Ausstattung der Konsolenversionen veröffentlicht, bleibt die Angabe ein unbestätigtes Gerücht.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
„plays best in playstation“
Hier würde ich erst testen bevor ich mich entscheide. Echoes of the End spiele ich aktuell im Performance Mode, ist bei mir recht individuell. Aber ja, wird auf der Series X sicher eine tolle Erfahrung. Zumal es zwischen Series X, PS5 und PS5 Pro wieder kaum nennenswerte Unterschiede geben wird.