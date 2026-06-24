Grand Theft Auto VI: Mögliche Qualitäts- und einen Performance-Modi geleakt

Eine Händlerseite aus Polen nennt für Grand Theft Auto VI einen Qualitäts- und Performance-Modus auf Konsolen.

Eine bislang unbestätigte FAQ eines polnischen MediaMarkt-Eintrags zu Grand Theft Auto VI deutet darauf hin, dass Rockstar Games auf Konsolen einen Qualitäts- und einen Performance-Modus anbieten könnte.

Auf der Produktseite von MediaMarkt Polen wurde in einem FAQ-Bereich die Frage gestellt, ob das Spiel für die Fähigkeiten der PlayStation 5 und Xbox Series X optimiert sei. In der Antwort heißt es, dass GTA VI auf den Konsolen der aktuellen Generation zwei Grafikmodi zur Auswahl bieten soll: einen Performance-Modus und einen Quality-Modus.

Darüber hinaus werden in dem Eintrag die Unterstützung der DualSense-Funktionen auf der PlayStation 5, haptisches Feedback sowie schnelle Ladezeiten durch SSD-Speicher erwähnt.

Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games zu den genannten Grafikmodi gibt es derzeit jedoch nicht. Daher sollte die Information vorerst mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Da Qualitäts- und Performance-Modi inzwischen bei vielen technisch anspruchsvollen Spielen auf Xbox Series X und PlayStation 5 zum Standard gehören, wäre die mögliche Implementierung in GTA VI allerdings keine Überraschung.

Bis Rockstar Games selbst Details zur technischen Ausstattung der Konsolenversionen veröffentlicht, bleibt die Angabe ein unbestätigtes Gerücht.