Grand Theft Auto VI: Muss gigantisch sein – Ex-Rockstar-Produzent äußert sich

Ein ehemaliger Rockstar-Produzent erwartet, dass Grand Theft Auto 6 die bisher größte Spielwelt des Studios bietet.

Der ehemalige Rockstar Games-Produzent John Ricchio, der unter anderem an Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption mitgewirkt hat, erwartet von Grand Theft Auto 6 erneut einen deutlichen Sprung gegenüber seinen Vorgängern.

Ricchio erklärte, dass Rockstar mit jedem neuen Grand Theft Auto die Spielwelt erheblich vergrößert habe. Deshalb gehe er davon aus, dass Grand Theft Auto 6 entweder eine geradezu gigantische Welt bieten oder zumindest einen deutlich höheren Detailgrad als alle bisherigen Titel erreichen werde.

Rockstar setzt die Messlatte immer höher

Nach Ansicht des ehemaligen Produzenten war bereits der Unterschied zwischen Grand Theft Auto IV und Grand Theft Auto V enorm. Auch zwischen den GTA-Spielen und der Red Dead Redemption-Reihe habe Rockstar die Größe der offenen Spielwelten kontinuierlich ausgebaut.

Neben der Größe der Spielwelt sorgt auch die wirtschaftliche Dimension des Projekts für Aufmerksamkeit. Berichten zufolge soll Grand Theft Auto 6 zu den teuersten Videospielen aller Zeiten gehören. Zudem rechnen Marktbeobachter mit einem außergewöhnlich erfolgreichen Verkaufsstart.

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November für Xbox Series X|S und PlayStation 5.