Grand Theft Auto VI: Muss gigantisch sein – Ex-Rockstar-Produzent äußert sich

Der ehemalige Rockstar Games-Produzent John Ricchio, der unter anderem an Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption mitgewirkt hat, erwartet von Grand Theft Auto 6 erneut einen deutlichen Sprung gegenüber seinen Vorgängern.
Ricchio erklärte, dass Rockstar mit jedem neuen Grand Theft Auto die Spielwelt erheblich vergrößert habe. Deshalb gehe er davon aus, dass Grand Theft Auto 6 entweder eine geradezu gigantische Welt bieten oder zumindest einen deutlich höheren Detailgrad als alle bisherigen Titel erreichen werde.
Rockstar setzt die Messlatte immer höher
Nach Ansicht des ehemaligen Produzenten war bereits der Unterschied zwischen Grand Theft Auto IV und Grand Theft Auto V enorm. Auch zwischen den GTA-Spielen und der Red Dead Redemption-Reihe habe Rockstar die Größe der offenen Spielwelten kontinuierlich ausgebaut.
Neben der Größe der Spielwelt sorgt auch die wirtschaftliche Dimension des Projekts für Aufmerksamkeit. Berichten zufolge soll Grand Theft Auto 6 zu den teuersten Videospielen aller Zeiten gehören. Zudem rechnen Marktbeobachter mit einem außergewöhnlich erfolgreichen Verkaufsstart.
Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November für Xbox Series X|S und PlayStation 5.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Größer ist aber nicht gleich besser, und Gameplay ist immer noch nicht in Sicht.
Das ist wahrlich korrekt
irgendwann wird was kommen… man will uns sicherlich nicht enttäuschen 😉
Wenn man sich äußert, ist man dann außer sich? 🤔
Ein peliebter Redner und Schöngeist. 😅👍
Die können reden, was sie wollen, macht das Spiel auch nicht interessanter, sollen mal richtiges Gameplay zeigen.
Ich bin immernoch so ungehyped, obwohl ich es dann doch vorbestellt habe, meine Frau ist schuld, für sie war es “ Hä doch klar, das wir es holen!?“🤷🏻♂️, ich denke aber enttäuscht wird kaum einer sein von Rockstar, die haben immer geliefert 🤔.
Auch wenn es von Rockstar ist, ich möchte Gameplay sehen. Vorher kaufe ich es nicht und vorbestellt wird es erst recht nicht. Ist ja ein rein digitales Spiel kann also nicht ausverkauft sein.
Absolut verständlich und richtig 👍🏼
Bisher hat man NULL Gameplay gesehen. Denen würde ich kein Geld im Voraus hinschmeißen, wenn ich noch nicht mal irgendwas vom Game selbst gesehen hätte. Das Spiel kann auch ein gigantischer Flop werden. Cyberpunk haben auch alle hochgelobt und das war dann ein Desaster zum Start, und da hatte man schon Gameplay gesehen, hier nicht. Es macht scho den Eindruck, als ob Rockstar viel zu verstecken hat.
bin sehr gespannt. Vorbestellt habe ich jedoch auch nicht, Macht für mich auch keinen sinn