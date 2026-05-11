Grand Theft Auto VI: Neue GTA 6-Hinweise sorgen plötzlich für Trailer- und Preorder-Spekulationen

GTA 6: Neue Spekulationen um Trailer, Vorbestellungen und PlayStation-Aktivitäten nehmen Fahrt auf.

Zu Grand Theft Auto VI kursieren derzeit zahlreiche neue Spekulationen, nachdem mehrere kleinere Hinweise rund um PlayStation, Vorbestellungen und mögliche Marketingmaßnahmen aufgetaucht sind.

Für Diskussionen sorgt unter anderem eine Veränderung auf der PlayStation-Store-Seite des Spiels. Einige Nutzer berichten, dass der Hinweis „Just Announced“ inzwischen entfernt wurde, während andere die Kennzeichnung weiterhin sehen können.

Zusätzlich verschickt Sony offenbar E-Mails an PS4-Nutzer, in denen ein Upgrade auf die PS5 im Zusammenhang mit GTA 6 beworben wird. Auch dieser Schritt wird von Fans als mögliches Zeichen für bevorstehende Marketingaktivitäten interpretiert.

Neue Aufmerksamkeit erhielt zudem eine Aussage des Insiders DetectiveSeeds, laut der bereits kommende Woche – konkret am Mittwoch – ein neuer Trailer erscheinen könnte. Eine offizielle Bestätigung dafür existiert bislang allerdings nicht.

Weitere Spekulationen entstanden durch einen Reddit-Beitrag eines angeblichen Mitarbeiters eines britischen Spielehändlers. Demnach soll intern eine Vorbestellungs-Mail für den 12. Mai vorbereitet worden sein, inklusive eines angeblichen Verkaufspreises von 69,99 Pfund. Verifiziert wurden diese Angaben bisher nicht.

Im Umfeld der Gerüchte wird außerdem über eine mögliche Intensivierung des Marketings vor dem nächsten Earnings Call von Take-Two Interactive diskutiert, was zusätzliche Erwartungen an neue Informationen befeuert.

Offiziell bestätigt wurde bislang keines der aktuellen Gerüchte oder Zeitfenster. Die Vielzahl gleichzeitig auftauchender Hinweise sorgt innerhalb der Community dennoch für deutlich steigende Erwartungen an eine mögliche neue Ankündigung in den kommenden Tagen.