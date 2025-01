Grand Theft Auto VI: Neue spannende Details im Februar erwartet

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Im Februar könnte es spannende Details zu Grand Theft Auto VI geben. Warum? Das verraten wir euch in dieser Meldung!

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Wann gibt es die nächsten Informationen zu Grand Theft Auto VI? Dies könnte schon bald so weit sein. Fans sollten sich den 6. Februar 2025 im Kalender rot anstreichen, dort findet bei Take-Two der nächste Earning Conference Call statt.

Ein Earning Call, zu Deutsch Gewinnbericht, ist eine Telefonkonferenz oder ein Webcast, bei dem ein börsennotiertes Unternehmen seine finanziellen Ergebnisse für einen bestimmten Berichtszeitraum diskutiert.

In der Vergangenheit hat Rockstar Games, das Studio hinter der GTA-Reihe, wichtige Ankündigungen in der Nähe solcher Termine gemacht. Bei der Veröffentlichung von Spielen wie Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 wurden die genauen Erscheinungstermine kurz vor den Gewinnberichten im Februar ihrer jeweiligen Veröffentlichungsjahre bekannt gegeben.

Auch der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI wurde kurz nach einer Ergebnisberichtskonferenz im Dezember 2023 enthüllt. Während der Ergebnisberichtskonferenz im Mai 2024 bestätigte Rockstar das Veröffentlichungsfenster „Herbst 2025“ für GTA VI.

Dieses Muster deutet darauf hin, dass Rockstar und Take-Two regelmäßig wichtige Ankündigungen vor ihren Ergebnisberichtskonferenzen machen. Doch es gibt keine Garantie für eine neue Ankündigung vor dem kommenden Bericht am 6. Februar 2025.

Was könnten die Fans am 6. Februar 2025 erwarten?

Eine der wahrscheinlichsten Ankündigungen dürfte das genaue Erscheinungsdatum von Grand Theft Auto VI sein. Rockstar hat in der Vergangenheit oft die Veröffentlichungstermine ihrer Spiele kurz vor wichtigen Ergebnisberichtskonferenzen bekannt gegeben.

Eine weitere spannende Möglichkeit wäre die Enthüllung eines neuen Trailers oder sogar einiger Gameplay-Ausschnitte. Außerdem könnte Rockstar detaillierte Informationen über die Städte und Charaktere in GTA VI preisgeben oder sogar ein paar neue Features enthüllen, die das Spielerlebnis revolutionieren werden.

Die Fans sollten also besonders gespannt auf den 6. Februar 2025 sein, da dieser Tag sicherlich einige aufregende Neuigkeiten bereithalten könnte! Welche dieser Ankündigungen würde dich am meisten freuen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!