Grand Theft Auto VI: Neuer Bericht räumt mit den Gerüchten um die Disc-Version auf

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Image: Rockstar Games

Große Wende bei GTA 6? Bericht entkräftet das bislang größte Gerücht zur Disc-Version.

Die anhaltenden Spekulationen rund um Grand Theft Auto VI erhalten neuen Gegenwind. Laut einem Bericht des Hollywood Reporter, der sich auf eine informierte Quelle beruft, hat Rockstar Games derzeit keine Pläne, den Verkauf einer physischen Disc-Version erst Monate nach dem Release zu starten.

Damit widerspricht der Bericht einem zuletzt viral verbreiteten Insider-Gerücht. Dieses hatte behauptet, die Disc-Fassung von GTA 6 werde deutlich später erscheinen. Der Ursprung dieser Behauptung wurde inzwischen jedoch vielfach angezweifelt.

Zusätzlich sorgte ein Gespräch eines Nutzers mit dem Rockstar-Support für Verwirrung. Viele interpretierten die Antwort als Bestätigung einer späteren Disc-Version. Tatsächlich soll der Support lediglich bestätigt haben, dass eine physische Ausgabe erhältlich sein wird – gemeint sei damit jedoch die bereits bekannte Code-in-a-Box-Version, die im November ausgeliefert werden soll.

Eine offizielle Stellungnahme von Rockstar Games zu den aktuellen Spekulationen gibt es weiterhin nicht. Der Bericht des Hollywood Reporter spricht jedoch gegen die zuletzt kursierenden Behauptungen über eine monatelange Verschiebung einer Disc-Ausgabe.

Da Rockstar selbst bislang keine offiziellen Details zu einer klassischen Disc-Version veröffentlicht hat, sollten sowohl die ursprünglichen Gerüchte als auch die neuen Informationen weiterhin mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Quelle
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23 Kommentare Added

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      • Z0RN 518115 XP Xboxdynasty MVP Silber | 28.06.2026 - 19:21 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Das Gerücht gab es vorher. Darüber haben wir berichtet. Dieser Bericht räumt mit den vorherigen Gerüchten auf. Gerücht von Gerücht gekillt, sozusagen. Man kann aber beiden Gerüchten oder gar keinem glauben. Hilfe! 🙂

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  2. Ash2X 349820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.06.2026 - 19:23 Uhr

    Wenn Strauss Zelnick, der Chef von Take Two sagt dass keine Disc geplant ist, ist keine Disc geplant.
    Und das hat er bereits vor Tagen..

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  5. Ralle89 183075 XP Battle Rifle Elite | 28.06.2026 - 20:02 Uhr

    Mich würde lieber interessieren ob nun ein Multiplayer irgendwann nach Release kommt 🤔

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    • Z0RN 518115 XP Xboxdynasty MVP Silber | 28.06.2026 - 20:03 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Davon kannst du ausgehen, wenn man sieht, wie viel $$$$$$$$$ GTA Online für GTA5 generiert hat. Aber ich denke, Rockstar will erstmal nur das SP-Erlebnis verkaufen und dann noch einmal GTA Online.

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      • Ralle89 183075 XP Battle Rifle Elite | 28.06.2026 - 20:07 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        OK Danke dir.Das befürchte ich das der online Modus Extra verkauft wird 🫣

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