Grand Theft Auto VI: Neuer Bericht räumt mit den Gerüchten um die Disc-Version auf

Die anhaltenden Spekulationen rund um Grand Theft Auto VI erhalten neuen Gegenwind. Laut einem Bericht des Hollywood Reporter, der sich auf eine informierte Quelle beruft, hat Rockstar Games derzeit keine Pläne, den Verkauf einer physischen Disc-Version erst Monate nach dem Release zu starten.

Damit widerspricht der Bericht einem zuletzt viral verbreiteten Insider-Gerücht. Dieses hatte behauptet, die Disc-Fassung von GTA 6 werde deutlich später erscheinen. Der Ursprung dieser Behauptung wurde inzwischen jedoch vielfach angezweifelt.

Zusätzlich sorgte ein Gespräch eines Nutzers mit dem Rockstar-Support für Verwirrung. Viele interpretierten die Antwort als Bestätigung einer späteren Disc-Version. Tatsächlich soll der Support lediglich bestätigt haben, dass eine physische Ausgabe erhältlich sein wird – gemeint sei damit jedoch die bereits bekannte Code-in-a-Box-Version, die im November ausgeliefert werden soll.

Eine offizielle Stellungnahme von Rockstar Games zu den aktuellen Spekulationen gibt es weiterhin nicht. Der Bericht des Hollywood Reporter spricht jedoch gegen die zuletzt kursierenden Behauptungen über eine monatelange Verschiebung einer Disc-Ausgabe.

Da Rockstar selbst bislang keine offiziellen Details zu einer klassischen Disc-Version veröffentlicht hat, sollten sowohl die ursprünglichen Gerüchte als auch die neuen Informationen weiterhin mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.