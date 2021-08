Grand Theft Auto VI: Neuer Charakter durch Sprecher möglicherweise bestätigt

Kürzlich ist auf Twitter eine Meldung aufgetaucht, wonach der Synchron-Sprecher Dave Jackson eine Rolle im kommenden Grand Theft Auto VI übernehmen wird.

Demnach übernimmt er die Rolle eines Police Chief Captains namens McClane. Noch ist leider nicht bekannt, ob diese Information der Wahrheit entspricht, oder ob es sich unter Umständen für eine Rolle in einem anderen Teil der Reihe handelt. Von daher ist diese Information noch mit Vorsicht zu genießen.

A voice actor by the name of "Dave Jackson" has claimed he's playing the role of "Captain McClane" in the next GTA title (presumably GTA 6 VI).

I've reached out to Dave for further comment. pic.twitter.com/3AX1BJSN88

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 27, 2021