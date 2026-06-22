Grand Theft Auto VI: Neuer Charakter Ellis durch Schauspieler-Portfolio offenbar enthüllt

Ein Eintrag im Portfolio von Schauspieler Brett Gipson deutet auf eine bislang unbekannte Figur in Grand Theft Auto VI hin.

Möglicherweise ist ein weiterer Charakter aus Grand Theft Auto VI vorzeitig bekannt geworden. Hinweise darauf liefert ein Eintrag im Schauspielerprofil von Brett Gipson, der laut seinem öffentlich einsehbaren Lebenslauf eine Rolle im kommenden Open-World-Blockbuster von Rockstar Games übernommen hat.

Demnach soll Gipson in GTA 6 eine Figur namens Ellis sprechen. Offiziell vorgestellt wurde dieser Charakter bislang nicht, weshalb es sich derzeit um einen unbestätigten Hinweis handelt. Weder Rockstar Games noch Take-Two Interactive haben sich bisher zu dem Eintrag geäußert.

Die Entdeckung sorgte schnell für Diskussionen in der Community. Fans versuchen bereits, den Namen Ellis mit bekannten Figuren aus Trailern, Screenshots oder bisherigen Informationen zum Spiel in Verbindung zu bringen. Aufgrund der Größe und des Umfangs des Open-World-Spiels gilt es jedoch als wahrscheinlich, dass zahlreiche Charaktere erst kurz vor oder sogar erst nach der Veröffentlichung offiziell bekannt werden.

Brett Gipson dürfte vielen Spielern in den kommenden Monaten häufiger begegnen. Der Schauspieler übernimmt die Rolle von Sabretooth im kommenden Marvel’s Wolverine und war zuletzt auch an weiteren Projekten aus dem Gaming-Bereich beteiligt. Dazu zählen unter anderem Borderlands 4 sowie das neue Stranger Things-Spiel von Netflix.

Ob Ellis eine größere Rolle innerhalb der Handlung spielt oder lediglich zu den zahlreichen Nebenfiguren von GTA 6 gehört, bleibt derzeit offen. Rockstar Games ist bekannt dafür, seine Spiele mit einer Vielzahl unterschiedlichster Charaktere und Gastauftritte zu füllen, weshalb weitere ähnliche Enthüllungen in den kommenden Monaten durchaus zu erwarten sind.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.