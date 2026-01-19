Grand Theft Auto VI: Nicht unter den meisterwarteten Spielen für PlayStation 5

PlayStation überrascht Fans: Grand Theft Auto VI fehlt in der 2026‑Vorschau für die meisterwarteten Spiele der Konsole.

In einer aktuellen Übersicht der meist erwarteten PlayStation 5‑Spiele für das Jahr 2026 präsentiert PlayStation eine breite Auswahl an kommenden Spielen aus internen Studios und externen Partnern.

Auffällig ist jedoch, dass Grand Theft Auto VI in dieser Liste nicht vorkommt, obwohl das Spiel zu den weltweit meistbeachteten Veröffentlichungen zählt und mit dem 19. November 2026 offiziell für Xbox Series X|S und eben PlayStation 5 bestätigt wurde.

Die Frage ist nun, warum man den Blockbuster des Jahrzehnts weder auf seiner Seite noch im dazu passenden Trailer erwähnt?

PlayStation ist angeblich die Zielplattform für Grand Theft Auto VI und auch die Marketingkampagne für das Spiel soll sich SONY gesichert haben.

Warum also nicht damit werben?

Deutet sich da eine weitere Verschiebung an, von der SONY bereits Kenntnis hat, aber bisher nur intern kommuniziert wurde?