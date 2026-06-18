Grand Theft Auto VI: Offizielles GTA 6 Cover präsentiert

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Image: Rockstar Games

Rockstar veröffentlicht das offizielle Cover von GTA 6.

Wenige Monate vor dem Release hat Rockstar Games das offizielle Cover von Grand Theft Auto VI veröffentlicht.

Das Artwork zeigt die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia und greift den bereits aus Trailern bekannten Stil des kommenden Open-World-Abenteuers auf. Mit der Enthüllung des Covers startet Rockstar die nächste Phase der Vermarktung des Spiels, nachdem zuletzt der Termin für die Vorbestellungen bekannt gegeben wurde.

Das offizielle Cover wird künftig auf digitalen Store-Seiten, physischen Verpackungen und in weiteren Marketingmaterialien verwendet und dürfte für viele Fans das endgültige Erscheinungsbild von GTA 6 prägen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Die Vorbestellungsphase beginnt am 25. Juni 2026.


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8 Kommentare Added

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  1. Rotten 130825 XP Elite-at-Arms Bronze | 18.06.2026 - 15:19 Uhr

    Joa is eigentlich janz okay 😅 die Farben sind top 👌🏼

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  2. Heikel 8260 XP Beginner Level 4 | 18.06.2026 - 15:20 Uhr

    Jetzt als nächstes einen Gameplay Trailer auf der PS5 Pro mit 60 FPS bitte. 🙂

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  4. 2run 37740 XP Bobby Car Rennfahrer | 18.06.2026 - 15:24 Uhr

    Also wenn GTA 60 fps auf der PS5 Pro hat wird es auch auf den anderen Konsolen dieselbe FPS haben, da zb XBOX Series X eine bessere CPU hat und OPEN World games sind eher CPU geneigt bei FPS. Wenn es aber nur 60 fps auf der PRO wird, dann wird das ein geheimes Marketing sein.

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  5. Nibelungen86 371835 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.06.2026 - 15:27 Uhr

    Jo, ich würde gerne mal Informationen über das Spiel bekommen und Gameplay sehen 🙄😏

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