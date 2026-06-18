Grand Theft Auto VI: Offizielles GTA 6 Cover präsentiert

Wenige Monate vor dem Release hat Rockstar Games das offizielle Cover von Grand Theft Auto VI veröffentlicht.

Das Artwork zeigt die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia und greift den bereits aus Trailern bekannten Stil des kommenden Open-World-Abenteuers auf. Mit der Enthüllung des Covers startet Rockstar die nächste Phase der Vermarktung des Spiels, nachdem zuletzt der Termin für die Vorbestellungen bekannt gegeben wurde.

Das offizielle Cover wird künftig auf digitalen Store-Seiten, physischen Verpackungen und in weiteren Marketingmaterialien verwendet und dürfte für viele Fans das endgültige Erscheinungsbild von GTA 6 prägen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Die Vorbestellungsphase beginnt am 25. Juni 2026.