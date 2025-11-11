Grand Theft Auto VI: Palworld-Entwickler prophezeit AAA-Verschiebungen

Image: Rockstar Games

Palworld-Entwickler John Buckley prophezeit AAA-Verschiebungen aufgrund des neuen Veröffentlichungstermins von Grand Theft Auto VI.

Die abermalige Verschiebung von Grand Theft Auto VI zieht kaum überraschend weite Kreise innerhalb der Gaming-Branche.

Während der offizielle Bus Simulator-X-Account scherzhaft bekannt gibt, Bus Simulator 27 werde nicht im November 2026 erscheinen, stellt sich für viele Entwickler und Publisher die ernste Frage, ob sie ihr Spiel in Konkurrenz mit Grand Theft Auto VI treten lassen oder doch lieber verschieben sollten.

Einen anderen Grund für Verschiebungen konkurrierender AAA-Spiele, der allerdings ebenfalls mit Grand Theft Auto VI zusammenhängt, hat jetzt Palworld Publishing Manager und Communications Director, John Buckley ausgemacht.

Da das Gangster-Spiel durch die Verschiebung in die Preisverleihungssaison 2027 fällt, werde es für andere Spiele, die im selben Zeitraum erscheinen, deutlich schwerer, einen der begehrten Videospiel-Preise einzuheimsen:

„Interessanterweise, nur eine kleine Brancheninformation für alle Gamer: Durch den Starttermin am 19. November fallen sie aus dem Nominierungszeitraum für die meisten Spielepreise im Jahr 2026 heraus. Absichtlich oder …? So oder so ist damit zu rechnen, dass viele Spiele (insbesondere AAA-Titel) einen Bogen um die Preisverleihungssaison 2027 machen werden“

  Drakeline6 | 11.11.2025 - 07:16 Uhr

    Wird doch eh wieder genauso lahm wie der Vorgänger.
    Spiele lieber was anderes.

    1
    micmon | 11.11.2025 - 07:44 Uhr
      Antwort auf Drakeline6
      Antwort auf Drakeline6

      Ich verstehe den Hype auch nicht. Vor allem, dass das auf Grund von Annahmen des Release Termins Auswirkungen auf die ganze Spieleindustrie hat über mindestens zwei Jahre…

      1
  BasDom | 11.11.2025 - 07:51 Uhr

    Der Hype ist surreal.. jedenfalls bei mir. Ich werde es zwar spielen aber meinetwegen auch erst 2030 😅

    0
  Katanameister | 11.11.2025 - 08:27 Uhr

    Habe noch nie erlebt, was für ein Hype um dieses Spiel gemacht wird, echt ein Witz.

    0

Hinterlasse eine Antwort