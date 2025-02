Grand Theft Auto VI: PC-Release ist Anfang 2026, glaubt Corsair Gaming

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Rockstar Games hält sich seit über einem Jahr mit weiteren Informationen zu Grand Theft Auto VI bedeckt. Fans warten sehnsüchtig auf einen weiteren Trailer, doch es scheint nichts in Sicht.

Immerhin liegt man mit dem Open-World-Actionspiel im Zeitplan, was so manchen beruhigen dürfte. Mutterkonzern Take-Two Interactive gab im jüngsten Geschäftsbericht an, Grand Theft Auto VI auch weiterhin im Herbst 2025 auf den Markt bringen zu wollen.

Auch bei Corsair Gaming geht man davon aus. Das sagte Ronald van Veen, VP of Financial, im Rahmen der jüngsten Vorstellung der Finanzergebnisse.

Demnach soll es Anfang 2026 für den PC erscheinen. Einen Blick auf das GTA6 könne man im Laufe des Jahres werfen, wenn es für Konsolen erscheint.

„Ja, GTA 6 ist wahrscheinlich das Spiel, über das alle reden. Und ich denke, wir werden im Laufe des Jahres einen Blick darauf werfen können, für die Konsole. Soweit ich weiß, wird es im Herbst für Konsolen erscheinen und dann Anfang 2026 für PC.“