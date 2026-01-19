Grand Theft Auto VI: Playlist-Update auf YouTube: Dritter Trailer im Anmarsch?

Deutet ein Update der Playlist auf YouTube auf einen dritten Trailer zu Grand Theft Auto VI hin?

Mehrere YouTube‑Playlists von Rockstar Games wurden kürzlich überarbeitet, darunter auch die zu Grand Theft Auto GTA VI vor drei Tagen. Die Änderungen erfolgten ohne Ankündigung und ohne sichtbare Hinweise darauf, was genau angepasst wurde.

Die Aktualisierung wirkt besonders deshalb bemerkenswert, weil keinerlei neue Inhalte veröffentlicht wurden. Die Playlists stehen unverändert da, während im Hintergrund offenbar etwas gemacht wurde.

Ob es sich um organisatorische Anpassungen, interne Vorbereitungen oder das Sortieren zukünftiger Uploads handelt, bleibt offen.

Die Möglichkeit eines neuen Trailers steht bei so etwas immer im Raum. Bisher wurden zwei Trailer veröffentlicht. Trailer #2 erschien am 6. Mai 2025 und ist somit schon acht Monate alt.