Grand Theft Auto VI: Pre-Load startet eine Woche vor Release

21 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Übersicht
Image: Rockstar Games

Rockstar Games bestätigt den Pre-Load von Grand Theft Auto VI ab dem 12. November vor dem offiziellen Release.

Mit der Vorstellung der Ultimate Edition von Grand Theft Auto VI sowie der Vorbestellerboni hat Rockstar Games auch den Start der Pre-Load-Phase offiziell angekündigt.

Vorbesteller von GTA 6 können den Download des Spiels ab dem 12. November 2026 starten. Damit beginnt der Pre-Load rund eine Woche vor dem offiziellen Release am 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wie schon zuvor bekannt wurde, kann Grand Theft Auto VI ab dem 25. Juni 2026 um Mitternacht Ortszeit offiziell vorbestellt werden. Damit startet die Vorbestellphase für eines der meist erwarteten Videospiele aller Zeiten auf beiden Konsolenplattformen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Grand Theft Auto VI

21 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort