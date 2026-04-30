Grand Theft Auto VI: Preis-Schock voraus? Wie viel würdet ihr wirklich für GTA 6 zahlen?

Mal ehrlich: Wo liegt eure Schmerzgrenze für Grand Theft Auto 6?

Kaum ein Spiel wird so heiß erwartet wie Grand Theft Auto 6. Der Hype ist riesig, die Erwartungen ebenso – und genau deshalb stellt sich eine unbequeme Frage:

Wie teuer darf ein solches Spiel eigentlich sein?

Mit steigenden Entwicklungskosten, immer größeren Welten und jahrelanger Entwicklungszeit wird immer häufiger über höhere Preise diskutiert. Doch während einige bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, sagen andere ganz klar: Irgendwo ist Schluss.

Also, Hand aufs Herz…

Was würdet ihr maximal für GTA 6 bezahlen?

Bis 70 € – Mehr sollte ein Spiel nicht kosten.

– Mehr sollte ein Spiel nicht kosten. 80 € – Der neue Standard, auch wenn’s weh tut.

– Der neue Standard, auch wenn’s weh tut. 90–100 € – Für so ein Spiel würde ich es zahlen.

– Für so ein Spiel würde ich es zahlen. Über 100 € – Wenn der Umfang stimmt, warum nicht.

– Wenn der Umfang stimmt, warum nicht. Ich warte auf Sale – Geduld zahlt sich aus.

Würdet ihr bei GTA 6 eine Ausnahme machen – oder gibt es für euch eine klare Preisgrenze?