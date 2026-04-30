Grand Theft Auto VI: Preis-Schock voraus? Wie viel würdet ihr wirklich für GTA 6 zahlen?

Kaum ein Spiel wird so heiß erwartet wie Grand Theft Auto 6. Der Hype ist riesig, die Erwartungen ebenso – und genau deshalb stellt sich eine unbequeme Frage:
Wie teuer darf ein solches Spiel eigentlich sein?
Mit steigenden Entwicklungskosten, immer größeren Welten und jahrelanger Entwicklungszeit wird immer häufiger über höhere Preise diskutiert. Doch während einige bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, sagen andere ganz klar: Irgendwo ist Schluss.
Also, Hand aufs Herz…
Was würdet ihr maximal für GTA 6 bezahlen?
- Bis 70 € – Mehr sollte ein Spiel nicht kosten.
- 80 € – Der neue Standard, auch wenn’s weh tut.
- 90–100 € – Für so ein Spiel würde ich es zahlen.
- Über 100 € – Wenn der Umfang stimmt, warum nicht.
- Ich warte auf Sale – Geduld zahlt sich aus.
Würdet ihr bei GTA 6 eine Ausnahme machen – oder gibt es für euch eine klare Preisgrenze?
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60 Kommentare AddedMitdiskutieren
70-80€ der Standard
Beim Standard Preis gsnz einfach
Ich warte auf GTA 7 😀
80€
50€-60€ also erst mal warten, bisher weiß man ja auch nix darüber, erst mal will ich Infos und Tests.
Da mich GTA so gar nicht interessiert, würde ich auch nichts dafür ausgeben wollen.
💚🎮💚
Ich kaufs irgendwann mal, wenn es das für 50 Euro oder weniger gibt. Aber nur, wenn es gut ist und nicht zu sehr in die 2020er gewandert ist. Ich will das alte derbe Spielerlebnis und nichts, wo man keinem auf die Füße treten will.
Ich würde das Spiel nicht mal für Umsonst spielen.
Gerechtfertigt wären aber standardmäßig 60-70€ mehr darf ein Spiel nicht kosten.😉
Wenn die Kampagne gut ist würd ichs vlt. fürn 20er mitnehmen.
Nix, bekomme es gratis 😛