Grand Theft Auto VI: Preise und exklusive Ultimate Edition Inhalte enthüllt

Rockstar Games hat offiziell den Starttermin für die Vorbestellungen von Grand Theft Auto VI bekannt gegeben und gleichzeitig erste Details zu Preisstruktur, Editionen und Vorbestellerinhalten veröffentlicht.

Die Vorbestellungen beginnen am 25. Juni 2026 um Mitternacht Ortszeit. Der Release des Spiels ist für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S angesetzt. Der Preis der Standardversion liegt bei 79,99 US-Dollar, während die Ultimate Edition für 99,99 US-Dollar angeboten wird.

Vorbesteller erhalten das Vintage Vice City Pack, das thematisch an die Neon-Ära der Reihe angelehnt ist. Zusätzlich wird digitalen Vorbestellern ein kostenloser Monat GTA+ gewährt, inklusive Zugriff auf GTA Online-Vorteile sowie eine Spielebibliothek mit weiteren Rockstar-Titeln.

Spieler, die GTA 6 digital vorbestellen, können den Titel ab dem 12. November 2026 vorab herunterladen, um pünktlich zum Launch spielen zu können. Auch physische Versionen sollen ab diesem Datum ausgeliefert werden und enthalten einen Download-Code.

Grand Theft Auto VI wird über den PlayStation Store, Microsoft Store, den Rockstar Games Store sowie bei internationalen Händlern erhältlich sein.

Das steckt in der Ultimate Edition

Die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition erweitert das Spielerlebnis um eine umfangreiche Sammlung exklusiver Inhalte und führt Spieler in den Bundesstaat Leonida, in dem nahezu alles möglich sein soll.

Im Zentrum steht eine thematische Erweiterung, die sich durch alle Aspekte der Story von Jason und Lucia zieht. Mit jedem Kapitel werden neue Inhalte freigeschaltet, die das Spielerlebnis kontinuierlich erweitern.

Enthalten sind unter anderem Fahrzeuge wie der Grotti Cheetah (1995) sowie Jasons Standardfahrzeuge wie die Dinka Enduro oder ein Crest Kayak. Ergänzt wird dies durch den Vapid Dominator Buggy (1967), der speziell für Offroad-Einsätze im Hinterland von Mount Kalaga ausgelegt ist.

Auch neue Waffen gehören zum Paket, darunter der Revolver Hawk und Little Morgan. Zusätzlich sind personalisierte Varianten der Handfeuerwaffen enthalten, inklusive Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 sowie Lucias Klose K17.

Im Bereich Kleidung und Stil bietet die Ultimate Edition zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Dazu zählen Vice-City-Style-Outfits, Tattoos und Accessoires sowie die Goodtime-Kleidung, eine Mini-Kollektion inspiriert von Macca the Alligator aus dem „Goodtime State“.

Für zusätzliche Individualisierung sorgen neue Systeme in der Spielwelt. Spieler können Fahrzeuge über spezialisierte Werkstätten wie Rideout Customs oder One-Eyed Willie’s modifizieren. Während Rideout Customs auf detailreiche Innenausstattung und Donk-Styling spezialisiert ist, fokussiert sich One-Eyed Willie’s auf Offroad-Anpassungen und handgemalte Fahrzeugkunst.

Auch soziale und kosmetische Orte werden erweitert. Im Sara’s Unisex Salon können neue Frisuren, Bartstyles, Make-up und Nageldesigns freigeschaltet werden. Das Electric Fang Tattoo Studio bietet über 50 exklusive Tattoos, entworfen vom Künstlerkollektiv FAILE. Im Bekleidungsgeschäft Stock 305 stehen zusätzliche Streetwear-Looks zur Verfügung.

Ein weiteres Feature ist das Wasserfahrzeug Shitzu Squalo, das in einer auffälligen pink-blauen Lackierung in Washington Beach liegt und für Aktivitäten auf dem Wasser genutzt werden kann.

Zusätzlich enthält die Edition neue Aktivitäten und Missionen. Spieler können das Gelände der Gang PTT Youngin$ infiltrieren, um seltene Schmugglerware zu erbeuten. Außerdem gibt es die Klassiker-Autosammlung, in der verlassene Fahrzeuge im Auftrag des Sammlers Wyman restauriert werden müssen.

Die Inhalte der Ultimate Edition sind eng mit der Story von Jason und Lucia verbunden und sollen sich dynamisch über den Spielfortschritt entfalten.

Das Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition Upgrade wird auch für Besitzer der Grand Theft Auto VI: Standard Edition jederzeit separat erhältlich sein.

Vorbestellerboni

Die Vorbestellerboni von Grand Theft Auto VI erweitern das Spielerlebnis um zusätzliche Inhalte, die direkt zum Start verfügbar sind.

Enthalten ist der klassische 1955er Vapid Stanier (Limousine) inklusive einer eigenen Garage am Ocean Beach. Diese liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt und bietet neben einem Stellplatz auch einen Waffenschrank sowie die Möglichkeit, gestohlene Waren sicher zu lagern und zu verkaufen.

Die Garage am Shore Court dient als persönliche Basis und verbindet Luxus mit Funktionalität direkt an der Küste von Ocean Beach.

Auch im Bereich Charakteranpassung werden Vorbesteller belohnt. Jason erhält einen pastellfarbenen Vintage-Leinenanzug mit passendem eleganten Haarschnitt, während Lucia ein rotes Pailletten-Minikleid inklusive lockiger Frisur tragen kann. Beide Outfits greifen den Stil einer dekadenten Ära auf, in der Exzess und Status im Vordergrund stehen.

Zusätzlich enthält das Paket eine spezielle Waffenfolierung, die den Geist vergangener Zeiten widerspiegelt. Das tropische Muster ist inspiriert von Tommy Vercettis ikonischem Palmenhemd und kann auf die meisten Waffen angewendet werden.