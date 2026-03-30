Grand Theft Auto VI: Produktion könnte 3 Milliarden Dollar betragen – Gerücht

Ein Reddit-Nutzer will anhand öffentlich zugänglicher Finanzdokumente Hinweise auf die tatsächlichen Entwicklungskosten des Spiels gefunden haben.
Im entsprechenden Subreddit schildert der Nutzer, dass er sich offizielle Unterlagen der britischen Regierung angesehen habe. Diese betreffen die Finanzen von Rockstar Games UK Limited, also dem Unternehmen hinter Rockstar North. Auf Basis dieser Daten habe er die Ausgaben für Gehälter und Löhne über mehrere Jahre hinweg analysiert.
Ausgehend davon, dass sich das Spiel seit 2019 in voller Produktion befindet, ergeben sich laut seiner Auswertung diverse Summen zwischen März 2019 und März 2025. Insgesamt sollen sich allein die Personalkosten in diesem Zeitraum auf mindestens 1,6 Milliarden Pfund belaufen.
Umgerechnet entspricht das rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um die Ausgaben eines einzelnen Studios, nämlich Rockstar North mit Sitz in Edinburgh. Kosten weiterer beteiligter Studios innerhalb von Rockstar Games seien in dieser Berechnung nicht enthalten.
Genau dieser Punkt lässt die Zahlen besonders brisant erscheinen. Sollte die Rechnung auch nur annähernd zutreffen, könnte die Gesamtinvestition für Grand Theft Auto VI deutlich höher liegen. Der Reddit-Nutzer hält es daher für möglich, dass sich die vollständigen Entwicklungskosten der Marke von drei Milliarden US-Dollar nähern könnten.
Eine offizielle Bestätigung dieser Zahlen gibt es nicht. Dennoch zeigt die Auswertung eindrucksvoll, in welchen Dimensionen sich moderne AAA-Produktionen mittlerweile bewegen.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was sich Leute einfach antun, diese Zeit hätte ich gerne einmal. 😂
Das ist schon schwindelerregend hoch – GTA 5 hat AFAIK ca. 300 Millionen Budget gehabt. Aber sind die komplett wahnsinnig? Jein, GTA 5 + GTA Online haben zusammen etwas zwischen 8–10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das zeigt, dass man dieses Budget durchaus wieder reinholen kann. Aber besonders der neue Online Modus muss zwingend so erfolgreich sein wie bei GTA 5, wenn nicht erfolgreicher. Sehr spannend.
Das wäre absolut krank😅
Dann wird es dauern bis der break even erreicht ist…. Auch für GTA.
Nur Marathon war teurer. Für diesen angehenden Klassiker wurde extra ein Studio gekauft das nun wahrscheinlich geschlossen wird.
Das Spiel wird ein neuer Maßstab werden, ganz sicher. Ob es da dem Hype gerecht werden kann, ist natürlich sehr schwer.
Ich denke der online Modus dazu wird das locker „alleine“ wieder rein holen.
Das sind schon kranke Summen, wie soll das mal in Zukunft aussehen 🙄?
Ich bin schon auf den ersten Shitstorm gespannt, wenn sich Bonnie und Clyde wieder nur mit „Input Lag“ bewegen lassen😁 Wisst ihr noch die Diskussion um RDR2, als die Normalos (Casuals hört sich immer abwertend an) auf die Barrikaden gegangen sind, und R* zum Patchen aufgerufen wurde. Da wurden die realistischen Bewegungsabläufe, das Starten aus dem Stillstand, die Trägheit als Input Lag verkauft. Das kam auch von seriösen Quellen, Digital Foudry hat ein extra Video und einen Tech Test für den RDR2 Input Lag gemacht. Nur Rockstar hat gedacht: „lasst die mal labern, das hat alles seine Richtigkeit und ist genau so gewollt“😁
Das Thema wurde nie geklärt, ist dann irgendwann einfach unter gegangen, heißt heute realistischer Bewegungsablauf. Wurde aber von vielen als Argument genommen, warum RDR2 nicht Game of the Year wurde. Hatte aber nichts mit Sony zu tun. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Spiel wie RDR2 bekommt nicht diesen Geoff Keighley Gedächtnis Award.
Hoffentlich kommt irgendwann einmal eine vernünftige deutsche Synchronisation für alle Rockstar Games. Wenn die KI mal alle Stimmen imitieren kann, könnte das Feature irgendwann mal kommen, wenn schon so viele Milliarden in die Entwicklung fließen.