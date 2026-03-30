Grand Theft Auto VI: Produktion könnte 3 Milliarden Dollar betragen – Gerücht

Ein Reddit-Nutzer will anhand öffentlich zugänglicher Finanzdokumente Hinweise auf die tatsächlichen Entwicklungskosten des Spiels gefunden haben.

Im entsprechenden Subreddit schildert der Nutzer, dass er sich offizielle Unterlagen der britischen Regierung angesehen habe. Diese betreffen die Finanzen von Rockstar Games UK Limited, also dem Unternehmen hinter Rockstar North. Auf Basis dieser Daten habe er die Ausgaben für Gehälter und Löhne über mehrere Jahre hinweg analysiert.

Ausgehend davon, dass sich das Spiel seit 2019 in voller Produktion befindet, ergeben sich laut seiner Auswertung diverse Summen zwischen März 2019 und März 2025. Insgesamt sollen sich allein die Personalkosten in diesem Zeitraum auf mindestens 1,6 Milliarden Pfund belaufen.

Umgerechnet entspricht das rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um die Ausgaben eines einzelnen Studios, nämlich Rockstar North mit Sitz in Edinburgh. Kosten weiterer beteiligter Studios innerhalb von Rockstar Games seien in dieser Berechnung nicht enthalten.

Genau dieser Punkt lässt die Zahlen besonders brisant erscheinen. Sollte die Rechnung auch nur annähernd zutreffen, könnte die Gesamtinvestition für Grand Theft Auto VI deutlich höher liegen. Der Reddit-Nutzer hält es daher für möglich, dass sich die vollständigen Entwicklungskosten der Marke von drei Milliarden US-Dollar nähern könnten.

Eine offizielle Bestätigung dieser Zahlen gibt es nicht. Dennoch zeigt die Auswertung eindrucksvoll, in welchen Dimensionen sich moderne AAA-Produktionen mittlerweile bewegen.