Grand Theft Auto VI: Publisher erwägen Verschiebung ihrer Spiele

Sollte alles laufen wie von Rockstar Games geplant, steht im Herbst mit Grand Theft Auto VI eine der größten Videospiel-Veröffentlichungen der vergangenen Jahre an. Einen offiziellen Termin gibt es weiterhin nicht.

Um nicht im Hype rund um die Veröffentlichung unterzugehen, sollen mehrere große Publisher eine mögliche Verschiebung ihrer Spiele erwägen, wie The Game Business berichtet:

„Rockstar-Spiele entziehen dem Markt immer eine Menge Geld und vor allem Zeit“, wird der Chef eines der größten Publisher der Welt zitiert. „Dem wollen wir nicht zu nahekommen. Wir arbeiten an mehreren verschiedenen Plänen für unsere Titel“.

„Auch ohne GTA ist es ungeheuer schwierig, freie Zeit für neue Spiele zu finden“, so eine weitere Führungskraft. „Zeit ist die wahre Knappheit für uns, nicht Geld. Es ist hart da draußen.“

„Wir wollen nicht kurz vor oder kurz nach dem Spiel auf den Markt kommen. Wenn es Ende Oktober auf den Markt kommt, bedeutet das, dass man entweder früh auf den Markt kommen muss – was viele Leute angesichts der Flut von Sommerveröffentlichungen in letzter Zeit zu tun scheinen. Oder man muss es später auf den Markt bringen, weil man dann mit den Verkäufen am Black Friday konfrontiert wird“, erklärt ein in Europa ansässiger AAA-Publisher.