Grand Theft Auto VI: Publisher wetten regelrecht auf den Release und sind flexibel

Jason Schreier sorgt mal wieder für Gesprächsstoff: Laut ihm wetten Publisher aktuell regelrecht darauf, ob Grand Theft Auto VI tatsächlich noch dieses Jahr erscheint. Viele Unternehmen sollen ihre Release‑Pläne bewusst flexibel halten, um im Fall einer Verschiebung sofort reagieren zu können – oder um nicht direkt neben Rockstars Mega‑Titel zu landen.

Schreier sagt außerdem, dass Halo’s 25. Jubiläum am 15. November eigentlich der perfekte Moment für den Release des Halo 1 Remakes Halo: Campaign Evolved gewesen wäre. Doch Xbox könne dieses Datum nicht mehr nutzen, weil GTA 6 nur vier Tage später – am 19. November – erscheinen soll.

Ein Halo‑Launch direkt vor einem GTA gleicht strategisch einem Selbstmord, weshalb Microsoft laut Schreier keine Chance sieht, dieses ikonische Datum zu nutzen.

Die Aussage zeigt einmal mehr, wie gewaltig der Schatten von GTA 6 ist. Studios planen nicht nur um den Titel herum – sie strukturieren ganze Release‑Fenster neu, weil niemand in dessen Nähe erscheinen möchte.