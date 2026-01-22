Grand Theft Auto VI: Publisher wetten regelrecht auf den Release und sind flexibel

Image: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI dominiert den Release‑Kalender und veranlasst Studios zu Ausweichmanövern.

Jason Schreier sorgt mal wieder für Gesprächsstoff: Laut ihm wetten Publisher aktuell regelrecht darauf, ob Grand Theft Auto VI tatsächlich noch dieses Jahr erscheint. Viele Unternehmen sollen ihre Release‑Pläne bewusst flexibel halten, um im Fall einer Verschiebung sofort reagieren zu können – oder um nicht direkt neben Rockstars Mega‑Titel zu landen.

Schreier sagt außerdem, dass Halo’s 25. Jubiläum am 15. November eigentlich der perfekte Moment für den Release des Halo 1 Remakes  Halo: Campaign Evolved gewesen wäre. Doch Xbox könne dieses Datum nicht mehr nutzen, weil GTA 6 nur vier Tage später – am 19. November – erscheinen soll.

Ein Halo‑Launch direkt vor einem GTA gleicht strategisch einem Selbstmord, weshalb Microsoft laut Schreier keine Chance sieht, dieses ikonische Datum zu nutzen.

Die Aussage zeigt einmal mehr, wie gewaltig der Schatten von GTA 6 ist. Studios planen nicht nur um den Titel herum – sie strukturieren ganze Release‑Fenster neu, weil niemand in dessen Nähe erscheinen möchte.

  1. GERxJOHNNY 57910 XP Nachwuchsadmin 8+ | 22.01.2026 - 18:23 Uhr

    Die Ungewissheit wann das Spiel nun wirklich erscheint kann einen wahnsinnig machen

    0
  3. Katanameister 304000 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.01.2026 - 18:42 Uhr

    Es würde mich schon sehr sauer machen, wenn man wegen dem Talahon Spiel Campaign Evolved oder gar E-Day verschieben müsste 😡🤬👎.

    0
  5. Andreas1806 47290 XP Hooligan Treter | 22.01.2026 - 20:04 Uhr

    Wenn das nicht wieder verschoben wird, weiß ich auch nicht. Egal, freu mich drauf. Habe aber auch Spaß an den Vorgängern und anderen Spielen. Daher eilt es nicht wirklich.

    0
  6. BLACK 8z 108390 XP Master User | 22.01.2026 - 20:12 Uhr

    Einfach nur 🤮
    (Aber nicht wegen GTA Release sondern dem völlig blödsinnigen übertreiben deswegen)

    0

