Grand Theft Auto VI: Realistische Wasserphysik bringt Katastrophen – Gerücht

Offenbar nicht nur das Land, sondern auch das Wasser in Grand Theft Auto VI schenkt Rockstar Games eine erhebliche Beachtung.
Angeblich die realistischste Wasserphysik in einem Videospiel soll im kommenden Blockbuster-Spiel zum Einsatz kommen. Um das Umzusetzen, soll man dafür sogar ein Team aus 20 Top-Ingenieuren angeheuert haben, die sich nur mit der Modellierung dieses Aspektes beschäftigt.
Bis zu 300 Millionen Dollar allein soll der Entwickler dafür ausgeben, damit Spieler surfen können oder Naturkatastrophen wie Hurrikane und Überschwemmungen erleben.
Dass bei der Investition auch erstmals in einem Videospiel Ebbe und Flut als dynamisches Element zum Einsatz kommen wird, versteht sich dabei schon fast von selbst.
Mich interessiert GTA nicht aber bin schon gespannt was sie da wirklich technisch auf den Markt bringen werden.
Hört sich defenitiv gut an
Rockstar Games ist was das immersive Storytelling angeht echt ein krasser Vorreiter.
Das glaube ich, wenn ich es selber gesehen habe.
Kann ich mir schon vorstellen. Allein schon wenn ich an den Detailgrad von Red Dead Redemption 2 denke, das ist einfach nur krank.
Hammer ne? War auch zu der Zeit schockiert.
Bei Battlefield war das ja so mit dem Unwetter und Tornado auf der einen Map das fand ich schon geil. Denke aber das GTA noch eine Schippe drauflegen wird
Definitiv, da ja auf 30 Fps hauptsächlich entwickelt wurde, haben die bestimmt wieder alles rausgekratzt was geht.
Jo, mal sehen wie das alles am Ende aussehen wird, das Budget nur für dieses Segment im Spiel ist auf jeden Fall völlig krank.
Die Endausgaben würden mich dann wirklich interessieren.