Grand Theft Auto VI: Realistische Wasserphysik bringt Katastrophen – Gerücht

9 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Image: Rockstar Games

Die realistische Wasserphysik in Grand Theft Auto VI soll die teuerste aller Zeiten sein.

Offenbar nicht nur das Land, sondern auch das Wasser in Grand Theft Auto VI schenkt Rockstar Games eine erhebliche Beachtung.

Angeblich die realistischste Wasserphysik in einem Videospiel soll im kommenden Blockbuster-Spiel zum Einsatz kommen. Um das Umzusetzen, soll man dafür sogar ein Team aus 20 Top-Ingenieuren angeheuert haben, die sich nur mit der Modellierung dieses Aspektes beschäftigt.

Bis zu 300 Millionen Dollar allein soll der Entwickler dafür ausgeben, damit Spieler surfen können oder Naturkatastrophen wie Hurrikane und Überschwemmungen erleben.

Dass bei der Investition auch erstmals in einem Videospiel Ebbe und Flut als dynamisches Element zum Einsatz kommen wird, versteht sich dabei schon fast von selbst.

Quelle
9 Kommentare Added

  1. ShadowTerror90 49310 XP Hooligan Bezwinger | 25.08.2025 - 16:05 Uhr

    Mich interessiert GTA nicht aber bin schon gespannt was sie da wirklich technisch auf den Markt bringen werden.

    Hört sich defenitiv gut an

    1
  2. RumRoGERs 90725 XP Posting Machine Level 1 | 25.08.2025 - 16:10 Uhr

    Rockstar Games ist was das immersive Storytelling angeht echt ein krasser Vorreiter.

    1
  4. Robilein 1146690 XP Xboxdynasty Legend Silber | 25.08.2025 - 16:21 Uhr

    Kann ich mir schon vorstellen. Allein schon wenn ich an den Detailgrad von Red Dead Redemption 2 denke, das ist einfach nur krank.

    2
  5. HakunaTraumata 97900 XP Posting Machine Level 4 | 25.08.2025 - 16:24 Uhr

    Bei Battlefield war das ja so mit dem Unwetter und Tornado auf der einen Map das fand ich schon geil. Denke aber das GTA noch eine Schippe drauflegen wird

    0
    • Teddofryo 44695 XP Hooligan Schubser | 25.08.2025 - 16:30 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Definitiv, da ja auf 30 Fps hauptsächlich entwickelt wurde, haben die bestimmt wieder alles rausgekratzt was geht.

      0
  6. Katanameister 185020 XP Battle Rifle Master | 25.08.2025 - 16:35 Uhr

    Jo, mal sehen wie das alles am Ende aussehen wird, das Budget nur für dieses Segment im Spiel ist auf jeden Fall völlig krank.

    0

