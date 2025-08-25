Grand Theft Auto VI: Realistische Wasserphysik bringt Katastrophen – Gerücht

Die realistische Wasserphysik in Grand Theft Auto VI soll die teuerste aller Zeiten sein.

Offenbar nicht nur das Land, sondern auch das Wasser in Grand Theft Auto VI schenkt Rockstar Games eine erhebliche Beachtung.

Angeblich die realistischste Wasserphysik in einem Videospiel soll im kommenden Blockbuster-Spiel zum Einsatz kommen. Um das Umzusetzen, soll man dafür sogar ein Team aus 20 Top-Ingenieuren angeheuert haben, die sich nur mit der Modellierung dieses Aspektes beschäftigt.

Bis zu 300 Millionen Dollar allein soll der Entwickler dafür ausgeben, damit Spieler surfen können oder Naturkatastrophen wie Hurrikane und Überschwemmungen erleben.

Dass bei der Investition auch erstmals in einem Videospiel Ebbe und Flut als dynamisches Element zum Einsatz kommen wird, versteht sich dabei schon fast von selbst.