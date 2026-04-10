Grand Theft Auto VI: Release der PC-Version im Februar 2027 – Gerücht

Grand Theft Auto VI und die anhaltenden Spekulationen über den möglichen Zeitpunkt der PC-Version im Jahr 2027.

Die Diskussionen rund um eine mögliche PC-Version von Grand Theft Auto VI nehmen erneut Fahrt auf. Dabei kursiert ein Bericht des Twitter-Nutzers DetectiveSeeds, der sich auf Aussagen von drei ehemaligen Rockstar-Mitarbeitern beruft, die er über LinkedIn kontaktiert haben soll.

Demnach soll die PC-Version aktuell intern auf einen Release im Februar 2027 ausgerichtet sein. Gleichzeitig wird betont, dass dieser Zeitraum nicht festgesetzt sei und sich im Verlauf der Entwicklung noch verschieben könne. Als Begründung wird angeführt, dass Take-Two und Rockstar das Spiel idealerweise vor dem Ende des Geschäftsjahres veröffentlichen möchten.

Laut dem Bericht habe der Verfasser über 90 Personen kontaktiert, von denen jedoch nur drei überhaupt reagiert hätten. Damit bleibt die Datengrundlage begrenzt und der Charakter der Informationen weiterhin inoffiziell.

Offizielle Angaben seitens Rockstar Games oder Take-Two Interactive liegen zu einem PC-Termin bislang nicht vor. Entsprechend bleibt der mögliche Zeitraum für Grand Theft Auto 6 auf dem PC weiterhin spekulativ.