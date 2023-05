Gerade erst hat der Publisher Take-Two Interactive die gigantische Zahl von 180 Millionen verkauften Exemplaren von Grand Theft Auto V verkündet. Viele Fans fragen sich dennoch, wann sie mit einem neuen Teil der Spielreihe rechnen können.

Aus dem jährlichen Finanzbericht kann dazu ein möglicher Zeitraum für den Release von Grand Theft Auto VI entnommen werden. Denn dort gibt man eine Prognose für die kommenden Geschäftsjahre.

So schreibt der Publisher in seiner Mitteilung: „Mit Blick auf die Zukunft ist das Geschäftsjahr 2025 ein mit Spannung erwartetes Jahr für unser Unternehmen. In den letzten Jahren haben wir unser Unternehmen darauf vorbereitet, eine unglaublich robuste Pipeline von Projekten zu veröffentlichen, von denen wir glauben, dass sie unser Unternehmen zu noch größerem Erfolg führen werden. Wir erwarten, dass wir im Geschäftsjahr 2025 in diese neue Ära eintreten werden, indem wir mehrere bahnbrechende Titel auf den Markt bringen, von denen wir glauben, dass sie in unserer Branche neue Maßstäbe setzen und uns in die Lage versetzen werden, mehr als 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen und mehr als 1 Milliarde US-Dollar an bereinigtem, uneingeschränktem operativem Cashflow zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass wir diesen Schwung beibehalten und im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus noch höhere Betriebsergebnisse erzielen werden.“