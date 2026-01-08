Grand Theft Auto VI: Release im November wackelt – Jason Schreier liefert neue Einschätzungen

GTA 6 sorgt erneut für Gesprächsstoff, denn laut Insider Jason Schreier via Spotify befindet sich das Open‑World‑Projekt weiterhin in einer entscheidenden Produktionsphase.

Das Spiel gilt nach wie vor nicht als inhaltlich abgeschlossen, während Rockstar Games parallel an Missionen, Features und finalen Entscheidungen für die Veröffentlichung arbeitet. Die aktuellen Informationen zeichnen ein Bild, das den geplanten November‑Termin zwar realistischer erscheinen lässt als frühere Zeitfenster, aber dennoch nicht garantiert.

Die Entwicklung von GTA 6 läuft laut Schreier weiterhin auf Hochtouren, da Inhalte ergänzt und zentrale Elemente festgelegt werden. Der Übergang in die reine Bug‑Fixing‑Phase steht noch aus, was die Unsicherheit rund um den Zeitplan verstärkt. Die Bedeutung des Projekts für Take‑Two ist enorm, da das Unternehmen stark vom Erfolg des Titels abhängig ist und keine Veröffentlichung in einem unfertigen Zustand riskieren will. Ein weiteres Verschieben wäre daher möglich, zumal das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2027 einen gewissen Spielraum bietet.

Im Umfeld der Plattformstrategie hebt Schreier hervor, dass PlayStation als Hauptplattform für GTA 6 gilt und Sony sein kommendes Line‑up entsprechend ausrichtet. Die Kombination aus hohem Erwartungsdruck, laufender Content‑Fertigstellung und strategischer Planung macht die kommenden Monate zu einer entscheidenden Phase für das Projekt.

Jason Schreier hat neue Einblicke zum Entwicklungsstand von GTA 6 geteilt – und seine Aussagen zeichnen ein Bild, das deutlich weniger stabil wirkt als die offiziellen Release‑Pläne und die vorherigen Angaben von Tom Henderson vermuten lassen.

Das Wichtigste aus seinen Aussagen:

GTA 6 ist laut seinem letzten Stand noch nicht content complete. Das bedeutet: Inhalte werden weiterhin erstellt, Missionen finalisiert und Features ausgewählt.

Der November‑Release ist alles andere als sicher. Schreier glaubt, dass selbst intern bei Rockstar niemand zu 100 % garantieren kann, dass der Termin gehalten wird.

Trotzdem wirkt der November‑Termin realistischer als frühere Zeitfenster wie Herbst 2025 oder Mai 2026.

Die Entwickler befinden sich noch mitten im Produktionsprozess.

Der Bug‑Fixing‑Phase steht man noch nicht voll gegenüber. Schreier hofft, dass Rockstar bald in diese Phase übergehen kann.

Rockstar strebt Perfektion an. Die Erwartungen sind gigantisch – und laut Schreier hängt „die gesamte Take‑Two‑Aktie" an diesem Spiel.

Lieber verschieben als unfertig veröffentlichen. Rockstar würde laut ihm eher erneut verschieben, als ein kompromittiertes Produkt zu liefern.

Take‑Two hat Puffer bis März 2027. Das Unternehmen könnte GTA 6 also theoretisch noch weit ins nächste Fiskaljahr schieben, ohne die Prognosen zu brechen.

PlayStation ist die Hauptplattform. Sony soll sein komplettes Line‑up rund um den GTA‑6‑Launch planen.