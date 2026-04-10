Grand Theft Auto VI: Release von GTA Online innerhalb eines Monats nach Launch – Gerücht

Ein aktueller Leak sorgt rund um Grand Theft Auto VI für neue Spekulationen über den geplanten Multiplayer-Start. Demnach könnte der Online-Modus bereits innerhalb eines Monats nach dem Launch des Spiels verfügbar sein.
Die Informationen stammen von einem bekannten Insider, der in der Vergangenheit bereits durch verlässliche Leaks aufgefallen ist. Gleichzeitig wird betont, dass sich solche Pläne im Verlauf der Entwicklung noch ändern können, insbesondere bei großen AAA-Projekten mit komplexen Produktionsabläufen.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass ein gestaffelter Release keineswegs ungewöhnlich ist. Bereits bei früheren Teilen der Reihe wurde der Online-Modus zeitnah nach dem Hauptspiel veröffentlicht. Genau dieses Vorgehen könnte auch bei Grand Theft Auto VI erneut Anwendung finden.
Zusätzliche Hinweise betreffen die mögliche PC-Version des Spiels. Hier wird von einem deutlich späteren Release gesprochen, der sich in einem Zeitraum von etwa 12 bis 18 Monaten nach dem Konsolenstart bewegen könnte. Offizielle Bestätigungen dazu stehen jedoch weiterhin aus.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Web 4.0: keine Publikation funktioniert mehr ohne Gen Z „Insider/Leaker“-News und alle Publikationen gehen natürlich unter, wenn sie nicht täglich mindestens eine GTA VI-News bringen 🤣 Sorry, @Z0RN, der Witz musste sein 😁❤️
Aber mal ernsthaft: brauchts jetzt schon „Insider“ für jeden Pups bzw. Sachen, die man sich sowieso denken kann?
Na auf den Online Modus bin ich am meisten gespannt. Den Story Modus bei Teil 5 habe ich einmal durchgezockt und dann war gut. Den Online Modus habe ich 10 Jahre lang gespielt
Mit dem Online Modus werden sie das meiste Geld verdienen, der wird also sehr schnell kommen, wenn er nicht zur Veröffentlichung verfügbar ist.
Story wird gespielt, online werde ich mal rein schauen, aber das war’s dann auch für mich. Vermutlich aber eh erst mit der next Gen 👍🏼
Und mal wieder eins von 9732123564 Gerüchten rund um GTA6!
Ich glaube ja, dass man den Online Modus direkt zum Release mit anbieten wird, da man bei GTA5 Online gemerkt hat wieviel Geld man damit verdienen kann.
Rockstar war ja selbst überrascht wie groß das ganze wurde wie sie mal selbst gesagt haben.
Aber da wie immer alles leaks sind warten wir es mal ab!
Rockstar hat aber auch ganz klar und unmissverständlich gesagt, bei GTA und RDR ist und bleibt die Kampagne das Maß aller Dinge. Ohne großartige Kampagne könnte es Online nie so groß werden. Ich hoffe die stehen zu ihren Aussagen, auch wenn sich GTA Online zu einer Gelddruckmaschine entwickelt hat.
Vielleicht geht Rockstar diesmal einen anderen Weg:
GTA VI Kampagne 79,99€
GTA VI Kampagne und Online: 89,99€
Ohne Kampagne funktioniert GTA 5 hervorragend!
Ich hab tatsächlich erst 2024 die Kampagne gespielt weil sie mich vorher nie interessiert hat. Hab all die Jahre nur GTA Online gezockt.
Ich kenn noch viele andere welche die Kampagne nur gezockt haben, um in Online Modus rein zu kommen oder mitten drin aufgehört haben weil es sie nicht interessiert hat.
Beide Modis stehen komplett unabhängig voneinander und funktionieren fantastisch ohne das man den anderen spielen muss.
Wich würde es wundern wenn es zu Release nicht online wäre. Rockstar möchte doch sicher so schnell wie möglich die Gelddruckmaschine GTA Online spielbar machen.
Leider wird der Online-Modus wohl das Herzstück sein. Ich bekomme wohl wieder kein DLC. 🫤
Gerücht!