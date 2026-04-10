Grand Theft Auto VI: Release von GTA Online innerhalb eines Monats nach Launch – Gerücht

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Grand Theft Auto VI nur kurze Zeit nach dem Release um einen Online-Modus erweitert werden könnte.

Ein aktueller Leak sorgt rund um Grand Theft Auto VI für neue Spekulationen über den geplanten Multiplayer-Start. Demnach könnte der Online-Modus bereits innerhalb eines Monats nach dem Launch des Spiels verfügbar sein.

Die Informationen stammen von einem bekannten Insider, der in der Vergangenheit bereits durch verlässliche Leaks aufgefallen ist. Gleichzeitig wird betont, dass sich solche Pläne im Verlauf der Entwicklung noch ändern können, insbesondere bei großen AAA-Projekten mit komplexen Produktionsabläufen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass ein gestaffelter Release keineswegs ungewöhnlich ist. Bereits bei früheren Teilen der Reihe wurde der Online-Modus zeitnah nach dem Hauptspiel veröffentlicht. Genau dieses Vorgehen könnte auch bei Grand Theft Auto VI erneut Anwendung finden.

Zusätzliche Hinweise betreffen die mögliche PC-Version des Spiels. Hier wird von einem deutlich späteren Release gesprochen, der sich in einem Zeitraum von etwa 12 bis 18 Monaten nach dem Konsolenstart bewegen könnte. Offizielle Bestätigungen dazu stehen jedoch weiterhin aus.