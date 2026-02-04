Grand Theft Auto VI: Release weiterhin im November, Marketingstart im Sommer

Take‑Two zeigt so viel Zuversicht wie nie und bestätigt erneut den 19. November als Release für Grand Theft Auto VI, mit einem Marketingstart im Sommer.

Take‑Two Interactive klingt so überzeugt wie noch nie, dass Grand Theft Auto VI diesmal tatsächlich wie geplant erscheint. Im frisch veröffentlichten Q3‑2026‑Finanzbericht bekräftigt das Unternehmen erneut den 19. November 2026 als Release‑Datum – trotz der zwei vorangegangenen Verschiebungen.

Besonders bemerkenswert: Take‑Two kündigt an, dass Rockstar Games im Sommer mit der Marketingkampagne für GTA 6 beginnen wird. Das Unternehmen spricht von einem außergewöhnlich starken Geschäftsjahr und zeigt sich äußerst zuversichtlich, dass das kommende Fiskaljahr für die gesamte Entertainment‑Branche wegweisend werde – angeführt vom Launch des neuen Grand Theft Auto.

Zelnick wirkt ungewohnt sicher

CEO Strauss Zelnick unterstreicht diese Haltung in einem Gespräch zusätzlich. Er macht deutlich, dass er sich mit Blick auf den aktuellen Termin sehr gut fühle. Zwar hatte er sich auch beim ursprünglich geplanten Herbst‑2025‑Release optimistisch gezeigt, doch diesmal sei die Situation eine andere: Je näher man an die Marketingphase rücke, desto höher sei die interne Sicherheit, dass alles im Zeitplan bleibe.

Ein deutliches Signal nach Jahren der Unsicherheit

Nach langen Spekulationen, Verzögerungen und Leaks wirkt Take‑Two so entschlossen wie nie, den Termin zu halten. Der geplante Marketingstart im Sommer ist ein starkes Zeichen dafür, dass Rockstar die heiße Phase des Launches vorbereitet – und dass der 19. November 2026 tatsächlich der Tag sein könnte, an dem GTA 6 endlich erscheint.