Grand Theft Auto VI: Release weiterhin im November, Marketingstart im Sommer

Take‑Two Interactive klingt so überzeugt wie noch nie, dass Grand Theft Auto VI diesmal tatsächlich wie geplant erscheint. Im frisch veröffentlichten Q3‑2026‑Finanzbericht bekräftigt das Unternehmen erneut den 19. November 2026 als Release‑Datum – trotz der zwei vorangegangenen Verschiebungen.
Besonders bemerkenswert: Take‑Two kündigt an, dass Rockstar Games im Sommer mit der Marketingkampagne für GTA 6 beginnen wird. Das Unternehmen spricht von einem außergewöhnlich starken Geschäftsjahr und zeigt sich äußerst zuversichtlich, dass das kommende Fiskaljahr für die gesamte Entertainment‑Branche wegweisend werde – angeführt vom Launch des neuen Grand Theft Auto.
Zelnick wirkt ungewohnt sicher
CEO Strauss Zelnick unterstreicht diese Haltung in einem Gespräch zusätzlich. Er macht deutlich, dass er sich mit Blick auf den aktuellen Termin sehr gut fühle. Zwar hatte er sich auch beim ursprünglich geplanten Herbst‑2025‑Release optimistisch gezeigt, doch diesmal sei die Situation eine andere: Je näher man an die Marketingphase rücke, desto höher sei die interne Sicherheit, dass alles im Zeitplan bleibe.
Ein deutliches Signal nach Jahren der Unsicherheit
Nach langen Spekulationen, Verzögerungen und Leaks wirkt Take‑Two so entschlossen wie nie, den Termin zu halten. Der geplante Marketingstart im Sommer ist ein starkes Zeichen dafür, dass Rockstar die heiße Phase des Launches vorbereitet – und dass der 19. November 2026 tatsächlich der Tag sein könnte, an dem GTA 6 endlich erscheint.
35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre vllt das erste GTA, dass ich später zocken würde. In erster Linie bin ich mehr hyped auf die Releases von Microsoft Gaming. Wenn alles klappt, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, erst zuzuschlagen, wenn eine PC-Version in 2027 erscheint – zeitgleich mit einer überarbeiteten Version für die neue Xbox 😉
Im Sommer fängt die WM an, also ein guter Moment fürs Marketing und dann auch noch in den Staaten. Bin ready für einen neuen Teil 😁Wird geil!
Stell dir mal einen Heist während einem WM Spiel vor. 😅
Da bin ich mal gespannt, was für Marketing uns erwartet.
Rockstar ist mir zu blöd geworden .
Ganz ehrlich , ich werde das Ding ignorieren .
Und Marketing bräuchten sie nun wirklich nicht , da wird sich drauf gestürzt als ob es kein anderes Spiel mehr geben würde.
Was haben sie denn blödes gemacht, weshalb du das Spiel jetzt ignorieren willst?
Es wäre aber auch mal langsam Zeit für einen Gameplay Trailer.
Das Game wird eh alle Rekorde brechen