Grand Theft Auto VI: Rockstar bereitet größte Marketing‑Kampagne der Gaming‑Geschichte vor

10 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Übersicht
Image: Rockstar Games

Rockstar Games deutet mit neuer Stellenausschreibung den Beginn einer weltweiten Marketingoffensive für Grand Theft Auto VI an.

Rockstar Games liefert neue Hinweise: Eine frisch entdeckte Stellenausschreibung deutet auf den bevorstehenden Start der weltweiten Marketingkampagne zu Grand Theft Auto VI hin. Die Position eines „Temporären Produktionskünstlers“ wurde auf LinkedIn veröffentlicht und ist für Vollzeitarbeit vor Ort in der Firmenzentrale in Manhattan, New York, vorgesehen.

Die Beschreibung der Stelle macht deutlich, dass Rockstar bereits an Materialien wie Outdoors, Postern, physischen Verpackungen und weiteren Elementen arbeitet, die für eine globale Kampagne benötigt werden. Besonders die geforderten Aufgaben lassen keinen Zweifel daran, dass es um ein groß angelegtes Projekt geht, das zeitlich begrenzt ist und eine erhöhte Produktionskapazität erfordert.

Die Verantwortlichkeiten umfassen das Erstellen und Veredeln von Marketingmaterialien für digitale, soziale und gedruckte Kanäle. Dazu gehören Inhalte für soziale Netzwerke und digitale Anzeigen, Website‑Assets und Banner, großformatige Drucke wie Plakatwände sowie das Design physischer Spieleverpackungen. Die Kombination dieser Anforderungen schließt kleinere Projekte wie Updates für GTA Online praktisch aus.

Auffällig ist zudem, dass die Stelle ausdrücklich temporär ist. Das deutet darauf hin, dass Rockstar zusätzliche Unterstützung für eine klar umrissene, zeitkritische Phase benötigt. Die Art der Materialien legt nahe, dass die Vorbereitungen für die größte Marketingoffensive der Unternehmensgeschichte laufen.

Die Community geht davon aus, dass Rockstar die Teams zusammenstellt, die schon bald die Straßen von New York, Los Angeles und weiteren Metropolen mit Motiven von Lucia und Jason füllen werden. Gleichzeitig dürfte die finale Gestaltung der physischen GTA‑6‑Verpackung in Arbeit sein.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Grand Theft Auto VI

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 48755 XP Hooligan Bezwinger | 04.05.2026 - 13:36 Uhr

    Heute viel GTA VI News. 😃 Wird spannend werden die nächsten Monate. Bin gespannt. 🙂✌🏻

    0
  2. Robilein 1260230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 04.05.2026 - 13:43 Uhr

    Das kann ich mir vorstellen dass das eine riesige Werbekampagne wird. Rockstar kann das sowieso locker aus der Hosentasche zahlen allein durch die laufenden GTA V Einnahmen.

    0
  4. dancingdragon75 216035 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.05.2026 - 13:56 Uhr

    na das kann was werden.. 6 Monate Marketing Kampagne.. das Internet dreht durch..
    ich denke die läuft ja jetzt schon.. nicht in dem vollen Ausmaß.. aber so die Social Media Schnipsel gehören auch schon dazu ..

    0
  5. DennisG89 96480 XP Posting Machine Level 3 | 04.05.2026 - 14:05 Uhr

    theoretisch könnten sie sich das Geld sparen. Aber bin gespannt!

    0
  7. I Legend l 34435 XP Bobby Car Geisterfahrer | 04.05.2026 - 14:06 Uhr

    „Gleichzeitig dürfte die finale Gestaltung der physischen GTA‑6‑Verpackung in Arbeit sein“

    Ich würde persönlich sagen, dass wir das Cover vom Spiel schon mehr oder weniger kennen und es in irgendeiner Form aus dem bekannten Artwork hervorgehen wird, das auch XD hier für GTA 6 nutzt:
    https://www.xboxdynasty.de/wp-content/uploads/2017/07/grand-theft-auto-vi-91.jpg.pagespeed.ce.3eaNOX-wXs.jpg

    0
  9. Nibelungen86 353545 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.05.2026 - 14:13 Uhr

    Die sollen endlich mit mehr Infos zum Game rausrücken, nach 2 Verschiebungen und 6 Monate vor Release wird es endlich mal Zeit.

    0
  10. Economic 101350 XP Profi User | 04.05.2026 - 14:16 Uhr

    Irgend wie bin ich gespannt auf das Game obwohl mich GTA 5 nicht abholen konnte

    0

Hinterlasse eine Antwort