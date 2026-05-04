Grand Theft Auto VI: Rockstar bereitet größte Marketing‑Kampagne der Gaming‑Geschichte vor

Rockstar Games liefert neue Hinweise: Eine frisch entdeckte Stellenausschreibung deutet auf den bevorstehenden Start der weltweiten Marketingkampagne zu Grand Theft Auto VI hin. Die Position eines „Temporären Produktionskünstlers“ wurde auf LinkedIn veröffentlicht und ist für Vollzeitarbeit vor Ort in der Firmenzentrale in Manhattan, New York, vorgesehen.

Die Beschreibung der Stelle macht deutlich, dass Rockstar bereits an Materialien wie Outdoors, Postern, physischen Verpackungen und weiteren Elementen arbeitet, die für eine globale Kampagne benötigt werden. Besonders die geforderten Aufgaben lassen keinen Zweifel daran, dass es um ein groß angelegtes Projekt geht, das zeitlich begrenzt ist und eine erhöhte Produktionskapazität erfordert.

Die Verantwortlichkeiten umfassen das Erstellen und Veredeln von Marketingmaterialien für digitale, soziale und gedruckte Kanäle. Dazu gehören Inhalte für soziale Netzwerke und digitale Anzeigen, Website‑Assets und Banner, großformatige Drucke wie Plakatwände sowie das Design physischer Spieleverpackungen. Die Kombination dieser Anforderungen schließt kleinere Projekte wie Updates für GTA Online praktisch aus.

Auffällig ist zudem, dass die Stelle ausdrücklich temporär ist. Das deutet darauf hin, dass Rockstar zusätzliche Unterstützung für eine klar umrissene, zeitkritische Phase benötigt. Die Art der Materialien legt nahe, dass die Vorbereitungen für die größte Marketingoffensive der Unternehmensgeschichte laufen.

Die Community geht davon aus, dass Rockstar die Teams zusammenstellt, die schon bald die Straßen von New York, Los Angeles und weiteren Metropolen mit Motiven von Lucia und Jason füllen werden. Gleichzeitig dürfte die finale Gestaltung der physischen GTA‑6‑Verpackung in Arbeit sein.