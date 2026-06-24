Grand Theft Auto VI: Rockstar bestätigt Singleplayer-Erlebnis

Rockstar Games hat in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt, dass Grand Theft Auto VI zum Launch als reines Singleplayer-Erlebnis erscheinen wird.

In der Mitteilung heißt es, dass GTA 6 als bislang größte und immersivste Weiterentwicklung der Reihe ein vollständig auf die Einzelspieler-Kampagne ausgelegtes Erlebnis bietet. Der Release ist für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S angesetzt.

Damit wird die Kampagne zum Start keine Koop-Funktion enthalten. Hinweise auf einen direkten Mehrspieler- oder Online-Modus wurden in der entsprechenden Ankündigung nicht gemacht.

Unbestätigten Einschätzungen zufolge könnte der Online-Ableger GTA Online erst einige Wochen nach dem Launch folgen. Eine offizielle Bestätigung dazu steht jedoch noch aus.

Heute hat Rockstar Games die Ultimate Edition vorgestellt. Hier gibt es die Einzelheiten.