Grand Theft Auto VI: Rockstar bestätigt Singleplayer-Erlebnis

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Image: Rockstar Games

Rockstar Games bestätigt, dass GTA 6 zum Launch als Singleplayer-Erlebnis erscheint.

Rockstar Games hat in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt, dass Grand Theft Auto VI zum Launch als reines Singleplayer-Erlebnis erscheinen wird.

In der Mitteilung heißt es, dass GTA 6 als bislang größte und immersivste Weiterentwicklung der Reihe ein vollständig auf die Einzelspieler-Kampagne ausgelegtes Erlebnis bietet. Der Release ist für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S angesetzt.

Damit wird die Kampagne zum Start keine Koop-Funktion enthalten. Hinweise auf einen direkten Mehrspieler- oder Online-Modus wurden in der entsprechenden Ankündigung nicht gemacht.

Unbestätigten Einschätzungen zufolge könnte der Online-Ableger GTA Online erst einige Wochen nach dem Launch folgen. Eine offizielle Bestätigung dazu steht jedoch noch aus.

Heute hat Rockstar Games die Ultimate Edition vorgestellt. Hier gibt es die Einzelheiten.

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4 Kommentare Added

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  1. Ripperdom 29925 XP Nasenbohrer Level 4 | 24.06.2026 - 14:21 Uhr

    Bei GTA 5 waren es auch vier Wochen später. An den Fiebertraum kann ich mich als Picco noch erinnern.

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  2. SepGamer 10870 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 24.06.2026 - 14:22 Uhr

    Überrascht jetzt nicht wirklich das der online Modus später kommt

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  3. Ash2X 348360 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.06.2026 - 14:31 Uhr

    Normalerweise würde ich mir die Frage nicht stellen, aber weil RDR2 und GTA5 mit Multiplayer angekündigt wurden – inklusive späteren Start, was ja auch okay ist – ob dieser nicht vielleicht seperat „angeboten“ wird…

    Muss absolut nicht sein, ich finde es nur komisch. Vorallendingen nach mehreren Verschiebungen und so wenig Infos um das Spiel an sich.

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