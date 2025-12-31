Grand Theft Auto VI: Rockstar eröffnet deutschen Twitch‑Kanal

Rockstar Games hat am 18. Dezember einen neuen deutschen Twitch‑Account erstellt und damit für Aufmerksamkeit in der Community gesorgt.

Die Entdeckung fällt in eine Phase, in der viele Spieler gespannt auf die nächsten Schritte rund um GTA 6 warten, und sorgt deshalb für zusätzliche Spekulationen. Der Kanal trägt den Namen rockstargames_de und wurde bislang nicht genutzt, was die Frage aufwirft, welche Pläne Rockstar mit dieser Plattform verfolgt.

Die ungewöhnliche Situation ergibt sich vor allem daraus, dass Rockstar seit Jahren keine Streams mehr veröffentlicht hat und Twitch als Kommunikationskanal zuletzt kaum eine Rolle spielte.

Die Erstellung eines neuen Accounts in deutscher Sprache wirkt daher wie ein gezielter Schritt, der auf eine zukünftige Aktivierung hindeuten könnte. Die Vermutung liegt nahe, dass der Kanal im Zusammenhang mit Marketing‑Aktivitäten stehen könnte, die 2026 an Fahrt aufnehmen sollen, insbesondere im Hinblick auf GTA 6.

Trotz der auffälligen Entdeckung gibt es keinen Hinweis darauf, dass kurzfristig neue Informationen oder Inhalte zu erwarten sind.

Die Beobachtung bleibt dennoch interessant, da Rockstar selten ohne konkreten Anlass neue Social‑Media‑Strukturen aufbaut. Die Existenz des Accounts sorgt daher für Neugier und Diskussionen darüber, welche Rolle Twitch künftig im Kommunikationsmix des Studios spielen könnte.