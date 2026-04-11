Grand Theft Auto VI: Rockstar Games im Fokus – Hackergruppe droht mit Daten Leak nach angeblichem Angriff

Berichten zufolge steht Rockstar Games im Fokus einer möglichen Cyberattacke, nachdem die Hackergruppe ShinyHunters behauptet, Zugriff auf interne Daten erlangt zu haben. Offiziell bestätigt ist der Vorfall derzeit nicht.
Die Gruppe veröffentlichte eine Nachricht, in der sie angibt, Systeme kompromittiert zu haben und fordert offenbar eine Zahlung. Andernfalls drohe die Veröffentlichung der erbeuteten Daten. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine mögliche Schwachstelle im Zusammenhang mit „Snowflake“-Instanzen verwiesen.
Unklar ist aktuell, ob und in welchem Umfang tatsächlich Daten betroffen sind. Ebenso gibt es keine bestätigten Informationen darüber, welche Inhalte konkret kompromittiert worden sein könnten oder ob es sich um sensible Entwicklungsdaten handelt.
Auch eine offizielle Stellungnahme von Rockstar Games liegt bislang nicht vor. Damit bleibt offen, ob es sich um einen tatsächlichen Sicherheitsvorfall oder um eine unbelegte Behauptung handelt.
Solche Vorfälle sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit in der Branche, insbesondere wenn große Entwicklerstudios betroffen sein könnten. Ohne bestätigte Details lässt sich die Lage derzeit jedoch nicht abschließend bewerten.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
War klar das irgendwann die Geier kommen und versuchen um den Hype von GTA VI Profit zu schlagen.
Die Geier sollten mal besser eine Disc Version (er)pressen.
Dann kann man den Quatsch auch wieder verkaufen. 🤣
Das kommt sicher als nächstes🤣🤣🤣
Währenddessen wird Rockstar wohl nicht mehr als ein müdes Lächeln dafür haben.
Nicht nur das, ich würde gar nix bezahlen. Weil was kann da schon großartig geleakt werden, zumal das Spiel bald rauskommt, sie könnten den Leak als Werbung nutzen und am Ende noch mehr dran verdienen. Wenn es den überhaupt gibt, die meisten wichtigen Daten dürften wohl kaum mit dem Internet verbunden sein.
Irgendwann wird Rockstar sagen: ‚F euch, wir werden das Spiel nicht rausbringen.‘ 😀
Wäre mir tatsächlich egal
Das ist Quatsch denn das werden sie nie sagen.
Habe gestern noch geschrieben, dass R* keine Discs für GTA6 anbieten möchte, da man ja Leaks vermeiden will (und natürlich nicht, weil man nicht möchte, dass die Disc einfach nach dem Zocken der Story weiterverkauft wird!) und man sich dann sogar von Kindern auf die Server gucken lässt.
Und schwupps, der nächste Besucher auf den Rechnern.
Das wurde doch dementiert das es keine Disc geben soll. Oder hab ich was verpasst?
Auf jeden Fall sind Hacker immer ein Problem
Okay, danke. Habe von dem Interview von Zelnick nichts mitbekommen.
Seine Worte waren aber wohl „das ist nicht der Plan“.
Ein richtiges Dementi hört sich konkreter an. 🤔 zumindest gibt es dann Hoffnung. Sollte es nämlich wirklich der versprochene Bahnbrecher werden und zumindest stabile Bildraten bieten, dann würde ich es mir vielleicht sogar auf Konsole holen und hinterher einfach wieder verkloppen.
@Robilein
Ich hoffe auch auf ein geiles Game . Die Kampagne muss einfach gut sein
Ah danke für die Info. Bin auch auf dem aktuellen Stand. Ich bezweifle das Rockstar hier auf den Disc-Release verzichtet. Rockstar zählt ja jetzt schon die Dollar-Scheine🤣🤣🤣
Fun Fact:
R* hat mit GTA5 am ersten Tag über 800 Millionen $ Umsatz gemacht und innerhalb von nur drei Tagen knackte das Spiel die Marke von 1 Milliarde $ Umsatz.
Die Anzahl der Gamer ist ja seit dem nicht kleiner geworden also kann man davon ausgehen das es mindestens genauso, aber wahrscheinlich bei GTA6 noch mehr sein wird.
Also ja die bei Rockstar blättern schon fleißig im Katalog für Yachten. 🛥️💰💎🍾🤑
Ach du Scheibenkleister😱😱😱
Solche Summen sind doch jenseits von gut und böse. Jetzt weiß ich auch warum sich Rockstar so viel Zeit mit GTA VI gelassen hat. Die verdienen ja ordentlich während der Entwicklung schon Geld. Da kann man schon ein kleines Team für die Remaster der Remaster finanzieren um noch mehr Geld zu verdienen🤑
Solche Nachrichten kommen doch gefühlt nur noch 😪.
Jetzt versuchen wieder alle Rockstar zu erbressen. 🙈
Solch feigen Erpressern darf niemals nachgegeben werden. Rockstar muss da hart bleiben und dem kriminellen Gebaren die Stirn bieten. Wen interessiert’s, ob da Spoiler veröffentlicht werden. Die Fans werden gezielt wegschauen und ansonsten ist es nur kostenlose Publicity für GTA VI.
Oh man wieder so Leute mit viel zu kleinen P…..