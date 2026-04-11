Grand Theft Auto VI: Rockstar Games im Fokus – Hackergruppe droht mit Daten Leak nach angeblichem Angriff

Berichten zufolge steht Rockstar Games im Fokus einer möglichen Cyberattacke, nachdem die Hackergruppe ShinyHunters behauptet, Zugriff auf interne Daten erlangt zu haben. Offiziell bestätigt ist der Vorfall derzeit nicht.

Die Gruppe veröffentlichte eine Nachricht, in der sie angibt, Systeme kompromittiert zu haben und fordert offenbar eine Zahlung. Andernfalls drohe die Veröffentlichung der erbeuteten Daten. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine mögliche Schwachstelle im Zusammenhang mit „Snowflake“-Instanzen verwiesen.

Unklar ist aktuell, ob und in welchem Umfang tatsächlich Daten betroffen sind. Ebenso gibt es keine bestätigten Informationen darüber, welche Inhalte konkret kompromittiert worden sein könnten oder ob es sich um sensible Entwicklungsdaten handelt.

Auch eine offizielle Stellungnahme von Rockstar Games liegt bislang nicht vor. Damit bleibt offen, ob es sich um einen tatsächlichen Sicherheitsvorfall oder um eine unbelegte Behauptung handelt.

Solche Vorfälle sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit in der Branche, insbesondere wenn große Entwicklerstudios betroffen sein könnten. Ohne bestätigte Details lässt sich die Lage derzeit jedoch nicht abschließend bewerten.