Grand Theft Auto VI: Rockstar Games soll Marketing-Pläne nach Leaks regelmäßig anpassen

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Image: Rockstar Games

Ein Insider berichtet, dass Rockstar Games Marketing- und Ankündigungspläne nach internen Leaks regelmäßig anpasst.

Neue Insider-Informationen deuten darauf hin, dass Rockstar Games besonders sensibel auf Leaks reagiert und Marketing- sowie Ankündigungspläne bei Bedarf kurzfristig anpasst.

Laut dem Bericht soll das Studio großen Wert darauf legen, die Kontrolle über Zeitpunkt und Art von Veröffentlichungen zu behalten. Sobald Informationen vorzeitig ins Netz gelangen, könne dies interne Zeitpläne für Trailer, Ankündigungen oder Marketing-Kampagnen beeinflussen.

Als Beispiel wird unter anderem der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI genannt. Dieser wurde 2023 vor der offiziellen Premiere geleakt, worauf Rockstar den Trailer schließlich früher als geplant veröffentlichte.

Auch der große Leak aus dem Jahr 2022, bei dem frühes Material zur Entwicklung von GTA 6 öffentlich wurde, soll laut dem Bericht zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen geführt haben.

Rockstar Games gilt seit Jahren als eines der verschwiegensten Studios der Branche, insbesondere wenn es um Großprojekte wie die Grand-Theft-Auto-Reihe geht. Offizielle Stellungnahmen zu den aktuellen Aussagen gibt es bislang nicht.

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