Grand Theft Auto VI: Rockstar-Mitarbeiter glaubten nicht an Veröffentlichung 2025

Laut Jason Schreier glaubten Rockstar-Mitarbeiter nicht an die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Jahr 2025.

Am Freitag bewahrheitet sich das, was viele Fans schon lange befürchtet hatten: Grand Theft Auto VI erscheint nicht wie geplant noch in diesem Jahr. Stattdessen wurde die Veröffentlichung offiziell auf den 26. Mai 2026 verschoben.

Bloombergs Jason Schreier behauptet nun, dass man auch intern bei Rockstar niemals an das für Herbst 2025 angesetzte Veröffentlichungsfenster geglaubt habe. Eine Verschiebung sei angesichts der Umstände unausweichlich gewesen:

„Niemand, mit dem ich bei Rockstar gesprochen habe, glaubte seit geraumer Zeit, dass Herbst 2025 ein echtes Zeitfenster ist“, so Schreier. „Zu viel Arbeit, nicht genug Zeit und der Wunsch des Managements, einen brutalen Crunch zu vermeiden. Die Verschiebung von GTA VI auf 2026 schien seit Monaten, wenn nicht schon länger, unausweichlich.“