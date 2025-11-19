Grand Theft Auto VI: Rockstar testet Spiel für Nintendo Switch 2 – Gerücht

Rockstar Games könnte Grand Theft Auto VI möglicherweise auch für Nintendos neue Konsole in Betracht ziehen. Laut dem Leaker NateTheHate2 soll das Open-World-Actionspiel auf Nintendo Switch 2 zumindest getestet worden sein.

In einem Beitrag auf Social Media erklärte er, der Entwickler habe entsprechende Bemühungen und Schritte in diese Richtung unternommen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass dies keineswegs eine Bestätigung für einen Release auf der Plattform sei. Über den aktuellen Stand dieser Bemühungen verfüge er nach eigenen Angaben keine Informationen.

Unabhängig davon steht fest: Grand Theft Auto VI wurde erneut verschoben. Der Titel soll nun am 19. November 2026 – also genau in einem Jahr – für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.