Grand Theft Auto VI: Rockstar testet Spiel für Nintendo Switch 2 – Gerücht

Rockstar Games könnte Grand Theft Auto VI möglicherweise auch für Nintendos neue Konsole in Betracht ziehen. Laut dem Leaker NateTheHate2 soll das Open-World-Actionspiel auf Nintendo Switch 2 zumindest getestet worden sein.
In einem Beitrag auf Social Media erklärte er, der Entwickler habe entsprechende Bemühungen und Schritte in diese Richtung unternommen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass dies keineswegs eine Bestätigung für einen Release auf der Plattform sei. Über den aktuellen Stand dieser Bemühungen verfüge er nach eigenen Angaben keine Informationen.
Unabhängig davon steht fest: Grand Theft Auto VI wurde erneut verschoben. Der Titel soll nun am 19. November 2026 – also genau in einem Jahr – für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.
Wenn man es für die Series S rausbringen kann, dann wird man auch noch das letzte bisschen für die Switch optimieren können.
Nicht ganz so leicht, die Series S hat schon mehr Power und das Problem ist, das es auch im Handheld laufen muss, wo man nur ca die Hälfte der Power der Series S besitzt.
Eh das kommt ist 2028
Na dann dürfte die Series S endlich nicht als Bremsklotz der Generation herhalten müssen. Was ja von Anfang an totaler Quatsch war🤣
Diesen Part übernehmen nun Switch 2 und Xbox Rog Ally
Ich glaube es nicht weil ich mir gut vorstellen könnte, dass der MP auf der Switch2 ärger machen wird.
Außer der MP wäre ein komplett eigenes Spiel mit eigener Achievmentliste, was ich ja total abfeiern würde. 😀
Und für die normale switch sollte es doch auch gehn oder nicht?
Einfach per stream.
Entwickler testen doch immer wieder ihre Spiele auf anderen Systemen, heißt aber nur net ob es auf das System kommt.
Glaube aber kaum das es nativ auf die Switch 2 kommt, wenn dann nur über Streaming.
Ein leaker schreibt.
Hat immer was von morgens aufgestanden, mal eben in die Glaskugel geschaut, danach aus dem Kaffeesatz vom Vortag gelesen und dann von tiktok verifiziert lassen.
Ähhm: …. NEIN.
Heute habe ich mir echt die Switch 2 gekauft. Spielen werde ich wohl eher nicht mit der.
Jetzt werde ich meine Switch mit Zubehör verkaufen und bin da wieder zukunftsfähig, wenn ein Spiel kommt, das mich reizt.
Also du hast dir eine Switch 2 gekauft ohne damit zu spielen? 😄
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.