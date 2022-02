Grand Theft Auto VI: Rockstar: Wir werden deutlich über das hinausgehen, was wir bisher geliefert haben

Wie wir bereits gestern berichtet haben, hat Rockstar Games endlich offiziell angekündigt, dass sich Grand Theft Auto VI in aktiver Entwicklung befindet. Weitere Details zum Spiel hat man jedoch nicht verraten, dafür aber eine echte Ansage gemacht und verkündet: „Wir werden deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben!“

Des Weiteren erscheint das Grand Theft Auto V-Upgrade am 15. März für Xbox Series X/S und PlayStation 5, das Verbesserungen mit sich bringen wird. Zu GTA6 gab Rockstar Games, wie wir gestern bereits berichtet haben, nur bekannt, dass man es kaum erwarten kann, mit den Spielern den nächsten Schritt mit Grand Theft Auto VI zu machen. Hier noch einmal das gesamte Statement:

„Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTAV haben uns viele von euch nach dem nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe gefragt. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es stets unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben – deswegen freuen wir uns sehr, bestätigen zu können, dass die Entwicklung für den nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Serie in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr Informationen enthüllen zu können, sobald wir soweit sind: Offizielle Details findet ihr dann wie gewohnt auf dem Rockstar Newswire“

„Im Namen unseres gesamten Teams möchten wir uns für eure Unterstützung bedanken. Wir können es kaum erwarten, mit euch die nächsten Schritte in die Zukunft zu machen!“