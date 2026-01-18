Grand Theft Auto VI: Schwerkranker Fan durfte GTA 6 vorab spielen

Image: Rockstar Games

Nachdem die Familie eines unheilbar erkrankten Fans seine Geschichte öffentlich machte, gewährte Rockstar Games ihm einen einzigartigen Herzensmoment: Grand Theft Auto VI.

Eine bewegende Geschichte rund um GTA 6 sorgt derzeit für große Aufmerksamkeit. Die Familie eines unheilbar erkrankten Fans hatte seine Situation öffentlich gemacht und gehofft, dass sein größter Wunsch noch in Erfüllung gehen könnte. Rockstar Games reagierte darauf und gewährte ihm tatsächlich frühen Zugang zum kommenden Blockbuster.

Der Fan konnte das Spiel in einer speziell organisierten Session erleben, die ausschließlich für ihn eingerichtet wurde. Die Aktion fand abseits der Öffentlichkeit statt und wurde erst durch die Familie bekannt, die sich für die Unterstützung bedankte und den Moment als unvergesslich beschrieb.

Der Schritt zeigt, wie das Studio auf persönliche Schicksale reagiert, wenn Angehörige sich an die Öffentlichkeit wenden. Für den Fan bedeutete die private GTA 6 Präsentation einen letzten großen Wunsch, den er noch erleben durfte.

Rockstar Games granted early access to GTA 6 to a terminally ill fan after his family shared his story publicly
Die rührende Geschichte, dass Rockstar einem todkranken Fan vorzeitigen Zugang zu GTA 6 gewährt hat, hat zwar online große Aufmerksamkeit erregt, aber es gibt bisher keine offizielle Bestätigung von Rockstar Games selbst, was nichts bedeuten muss. In der Vergangenheit durfte bspw. ein
todkranker Fan Borderlands 4 früher spielen. Ebenfalls durfte ein krebskranker Junge seinerzeit Fallout 76 vor allen anderen spielen.

