Grand Theft Auto VI: Sechsmal mehr Vorbestellungen auf PlayStation 5, Konsolenengpässe befürchtet

Vor kurzem wurden die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI eröffnet und kaum überraschend ist die Nachfrage riesig.
Einem neuen IGN-Bericht zufolge übertreffen dabei die Vorbestellungen der PlayStation 5-Version die der Xbox Series X|S-Version um das sechsfache.
Ein Problem das durch die hohe Nachfrage nach dem Gangster-Titel entstehen könnte, ist eine erhöhte Konsolen-Nachfrage, der SONY und Microsoft nicht nachkommen können.
Im Interview mit The Game Business warnt ein nicht näher genannter, großer Einzelhändler, vor massiven Konsolenengpässen zur Weihnachtszeit:
„Uns wurde mitgeteilt, dass wir aufgrund der anhaltenden Probleme bei der Verfügbarkeit von Hardwarekomponenten die gewünschten Geräte nicht rechtzeitig vor der Veröffentlichung von GTA VI erhalten werden. Die Nachfrage wird in der Vorweihnachtszeit wahrscheinlich das Angebot übersteigen.“
Zuletzt hatten sowohl Microsoft als auch SONY erklärt, aufgrund teurer gewordener Komponenten, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 geringere Stückzahlen ihrer Konsolen zu produzieren.
71 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach was? Sechsmal mehr Vorbestellungen auf der PS5?
GTA ist halt nicht kostenlos im Edelpass. Muss frustrierend sein, als größter Publisher immer den letzten Platz einzunehmen, während Sony und Nintendo den Markt dominieren.
GTA-PS5/Pro-Bundle confirmed. Da kann Sony noch einmal richtig abkassieren.
Gibt genügend PS4-GTA-Kiddys, die auf GTA 6 nicht verzichten wollen und sich eine PS5 kaufen.