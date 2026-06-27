Grand Theft Auto VI: Sechsmal mehr Vorbestellungen auf PlayStation 5, Konsolenengpässe befürchtet

Die PlayStation 5-Version von Grand Theft Auto VI wurde sechsmal häufiger vorbestellt als die Xbox Series X|S-Version. Händler befürchten Konsolen-Engpässe.

Vor kurzem wurden die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI eröffnet und kaum überraschend ist die Nachfrage riesig.

Einem neuen IGN-Bericht zufolge übertreffen dabei die Vorbestellungen der PlayStation 5-Version die der Xbox Series X|S-Version um das sechsfache.

Ein Problem das durch die hohe Nachfrage nach dem Gangster-Titel entstehen könnte, ist eine erhöhte Konsolen-Nachfrage, der SONY und Microsoft nicht nachkommen können.

Im Interview mit The Game Business warnt ein nicht näher genannter, großer Einzelhändler, vor massiven Konsolenengpässen zur Weihnachtszeit:

„Uns wurde mitgeteilt, dass wir aufgrund der anhaltenden Probleme bei der Verfügbarkeit von Hardwarekomponenten die gewünschten Geräte nicht rechtzeitig vor der Veröffentlichung von GTA VI erhalten werden. Die Nachfrage wird in der Vorweihnachtszeit wahrscheinlich das Angebot übersteigen.“

Zuletzt hatten sowohl Microsoft als auch SONY erklärt, aufgrund teurer gewordener Komponenten, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 geringere Stückzahlen ihrer Konsolen zu produzieren.