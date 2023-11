Grand Theft Auto VI: So könnte die Weltkarte aussehen

Sollten die Leaks rund um Grand Theft Auto VI stimmen und zieht man aus allen bisher gestreuten Informationen das bestmögliche heraus, dann könnte die Karte von Grand Theft Auto VI aussehen, wie im folgenden Bild:

Here’s what the GTA 6 map could look like based on the leaks. #GTAVI pic.twitter.com/COz1uueBr6

— Joe | GTA 6 Info (@GTASixInfo) November 25, 2023