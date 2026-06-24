Grand Theft Auto VI: Sony entfernt „GTA VI plays best on PS5“-Posts und Ads aus Marketing-Kanälen

Sony hat begonnen, Marketing-Inhalte zu entfernen, in denen der Satz „GTA VI plays best on PS5“ verwendet wurde.

Betroffen sind sowohl Social-Media-Posts als auch Werbeanzeigen, die heute im Rahmen der Kommunikation rund um Grand Theft Auto VI eingesetzt wurden.

Die Entfernung dieser Inhalte fällt auf, da die Aussage zuvor gezielt im Marketing genutzt wurde, um die PlayStation 5 als bevorzugte Plattform für den Titel zu positionieren. Warum Sony diese Inhalte nun zurückzieht, ist aktuell nicht offiziell erklärt worden.

Der Schritt sorgt in der Gaming-Community für Diskussionen, da Marketingbotschaften rund um große Third-Party-Releases normalerweise über längere Zeiträume konsistent eingesetzt werden. Eine plötzliche Entfernung kann daher unterschiedliche Gründe haben – etwa strategische Anpassungen, veränderte Kampagnenpläne oder interne Abstimmungen mit Publishern.

Offizielle Stellungnahmen von Sony oder Rockstar Games liegen bislang nicht vor. Somit bleibt unklar, ob es sich um eine bewusste Neuausrichtung der Kampagne oder eine temporäre Anpassung handelt.