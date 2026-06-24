Grand Theft Auto VI: Sony entfernt „GTA VI plays best on PS5“-Posts und Ads aus Marketing-Kanälen

Sony hat begonnen, Marketing-Inhalte zu entfernen, in denen der Satz „GTA VI plays best on PS5“ verwendet wurde.
Betroffen sind sowohl Social-Media-Posts als auch Werbeanzeigen, die heute im Rahmen der Kommunikation rund um Grand Theft Auto VI eingesetzt wurden.
Die Entfernung dieser Inhalte fällt auf, da die Aussage zuvor gezielt im Marketing genutzt wurde, um die PlayStation 5 als bevorzugte Plattform für den Titel zu positionieren. Warum Sony diese Inhalte nun zurückzieht, ist aktuell nicht offiziell erklärt worden.
Der Schritt sorgt in der Gaming-Community für Diskussionen, da Marketingbotschaften rund um große Third-Party-Releases normalerweise über längere Zeiträume konsistent eingesetzt werden. Eine plötzliche Entfernung kann daher unterschiedliche Gründe haben – etwa strategische Anpassungen, veränderte Kampagnenpläne oder interne Abstimmungen mit Publishern.
Offizielle Stellungnahmen von Sony oder Rockstar Games liegen bislang nicht vor. Somit bleibt unklar, ob es sich um eine bewusste Neuausrichtung der Kampagne oder eine temporäre Anpassung handelt.
54 Kommentare AddedMitdiskutieren
Komisch, steht aktuell noch im Tweet drin
Niemand braucht mehr eine Playstation. Nicht mal Rockstar oder GTA.
Oder es spielt sich einfach nicht am besten auf der Playstation.
Wenn man mich fragt, GTA spielt sich am besten auf einer Xbox.
Nein Moment, alles spielt sich besser auf einer Xbox. So ist der Schritt total nachvollziehbar.
Es spielt sich nicht am besten auf der Playstation. Das ist der Grund. Ganz simpel.
Belastbare Infos, die die Aussage bestätigt hätten konnten nicht geliefert werden.
Wie auch? Die beste Version wird wie immer die PC Version sein, damit die, der Xbox Next.
Ist das nicht egal? Sony sind eh Prolls und den Endkunden ist es eigent egal oder er weiß es nicht besser.
Basis PS5 hat 8k auf der Packung angeteasert.
Die 6er wird mindestens 16k auf der Packung stehen haben.
Vollkommen egal wie sinnvoll und ob es überhaupt die TV oder Monitore so allgemein gibt.
Der Aufkleber auf der Verpackung zählt.