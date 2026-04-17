Grand Theft Auto VI: Spieler zählt 14.287 Bäume in einem Screenshot

In einem offiziellen Screenshot aus Grand Theft Auto VI sorgt eine ungewöhnliche Analyse derzeit für Aufmerksamkeit. Ein Nutzer hat die Baumdichte der gezeigten Spielwelt manuell ausgewertet und dabei eine erstaunlich hohe Anzahl an Vegetation festgestellt. Wir haben dasselbe Bild für unseren Artikel verwendet.

Für seine Berechnung nutzte der Spieler ein unkomprimiertes PNG aus einem Mapping-Discord und legte es in Photoshop an. Mithilfe eines Raster-Overlays wurde das Bild in kleine Bereiche unterteilt, um doppelte Zählungen zu vermeiden. Anschließend kamen die Zählwerkzeuge von Photoshop zum Einsatz, mit denen jede Baumkrone einzeln markiert wurde.

Besonders dichte Waldgebiete wurden dabei vollständig manuell erfasst, während stark entfernte Inselbereiche aufgrund der Detailstufen mithilfe von Pixelmessungen und Flächenberechnungen hochgerechnet wurden. Grundlage war ein Vergleich mit bereits gezählten Bildausschnitten im Vordergrund.

Am Ende kam der Nutzer auf eine Gesamtzahl von rund 14.287 Bäumen, mit einer möglichen Abweichung im niedrigen dreistelligen Bereich.

Im Vergleich zu bekannten Screenshots aus früheren Open-World-Titeln wird zudem eine deutlich höhere Vegetationsdichte vermutet, insbesondere im Verhältnis zu anderen großen Rockstar-Spielen.

Wann hattet ihr zuletzt solche Langeweile, dass ihr über 14.000 Bäume in einem Videospiel gezählt habt?