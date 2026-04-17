Grand Theft Auto VI: Spieler zählt 14.287 Bäume in einem Screenshot

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Image: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI Screenshot sorgt für Diskussionen über Vegetationsdichte und technische Details.

In einem offiziellen Screenshot aus Grand Theft Auto VI sorgt eine ungewöhnliche Analyse derzeit für Aufmerksamkeit. Ein Nutzer hat die Baumdichte der gezeigten Spielwelt manuell ausgewertet und dabei eine erstaunlich hohe Anzahl an Vegetation festgestellt. Wir haben dasselbe Bild für unseren Artikel verwendet.

Für seine Berechnung nutzte der Spieler ein unkomprimiertes PNG aus einem Mapping-Discord und legte es in Photoshop an. Mithilfe eines Raster-Overlays wurde das Bild in kleine Bereiche unterteilt, um doppelte Zählungen zu vermeiden. Anschließend kamen die Zählwerkzeuge von Photoshop zum Einsatz, mit denen jede Baumkrone einzeln markiert wurde.

Besonders dichte Waldgebiete wurden dabei vollständig manuell erfasst, während stark entfernte Inselbereiche aufgrund der Detailstufen mithilfe von Pixelmessungen und Flächenberechnungen hochgerechnet wurden. Grundlage war ein Vergleich mit bereits gezählten Bildausschnitten im Vordergrund.

Am Ende kam der Nutzer auf eine Gesamtzahl von rund 14.287 Bäumen, mit einer möglichen Abweichung im niedrigen dreistelligen Bereich.

Im Vergleich zu bekannten Screenshots aus früheren Open-World-Titeln wird zudem eine deutlich höhere Vegetationsdichte vermutet, insbesondere im Verhältnis zu anderen großen Rockstar-Spielen.

Wann hattet ihr zuletzt solche Langeweile, dass ihr über 14.000 Bäume in einem Videospiel gezählt habt?

Quelle
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12 Kommentare Added

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  3. d4wGkw0n 43940 XP Hooligan Schubser | 17.04.2026 - 18:37 Uhr

    „Wann hattet ihr zuletzt solche Langeweile, dass ihr über 14.000 Bäume in einem Videospiel gezählt habt?“

    Ständig, bin noch bei Crimson Desert dran. 😂

    So viel Zeit wie der hätte ich mal gerne.

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  4. Mr Bob Kelso 15090 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 17.04.2026 - 18:48 Uhr

    Der hat wirklich Langeweile.. soll dann mal lieber die Sandkörner am Strand zahlen.

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  5. Katanameister 392700 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.04.2026 - 18:56 Uhr

    Ich kann mir spaßigere Aktivitäten vorstellen, als Bäume in Spielen zu zählen 🙈.

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  7. Robilein 1247090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.04.2026 - 19:01 Uhr

    Der muss ein Leben haben wenn er Zeit hat das zu zählen🤣🤣🤣

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  9. ViDoZ 2760 XP Beginner Level 2 | 17.04.2026 - 19:37 Uhr

    Ich bin auf 14.282 Bäume gekommen. Keine Ahnung wo er die letzten 5 Bäume gesehen haben will! 😜

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    • Mr Poppell 113880 XP Scorpio King Rang 2 | 17.04.2026 - 20:41 Uhr
      Antwort auf ViDoZ

      Ich hab grad fix nochmal nachgezählt und komme auch auf 14.287 du hast die hinten links in der Ecke vergessen. 😜

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