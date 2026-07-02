Grand Theft Auto VI: Stranger Things-Star freut sich auf Release, spielt die Reihe auf besondere Weise

Millie Bobby Brown spricht über ihre Vorfreude auf Grand Theft Auto VI und ihre besondere Spielweise.

Auf Grand Theft Auto VI freut sich Schauspielerin Millie Bobby Brown bereits jetzt – und gleichzeitig hat sie verraten, dass sie die GTA-Reihe auf eine eher ungewöhnliche Weise spielt. Statt Chaos zu verursachen, hält sie sich nach eigener Aussage konsequent an die Verkehrsregeln.

Im Podcast Happy, Sad, Confused bezeichnete der Stranger Things-Star Grand Theft Auto als ihr Lieblingsspiel und sprach erstmals öffentlich über ihre Begeisterung für die Reihe. Dabei erklärte sie, dass sie in den Spielen grundsätzlich rote Ampeln beachte und keine Passanten überfahre.

Ihr Ehemann frage sie regelmäßig, warum sie GTA spiele, als wäre es Die Sims, erzählte Brown mit einem Augenzwinkern. Selbst wenn sie virtuelle Nachtclubs besuche, verhalte sich ihre Spielfigur stets vorbildlich und verzichte sogar auf Alkohol.

Auch bei Missionen interpretiert die Schauspielerin ihre Rolle auf ihre eigene Weise. Obwohl viele Aufträge Gewalt beinhalten, sehe sie ihren Charakter nicht als Auftragskiller, sondern eher als eine Art Selbstjustiz-Heldin.

Neben ihrer ungewöhnlichen Spielweise machte Brown auch deutlich, dass sie den kommenden Release von Grand Theft Auto VI kaum erwarten kann. Die Vorfreude auf den nächsten Teil der erfolgreichen Rockstar-Reihe sei bei ihr entsprechend groß.