Grand Theft Auto VI: Stranger Things-Star freut sich auf Release, spielt die Reihe auf besondere Weise

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Image: Rockstar Games

Millie Bobby Brown spricht über ihre Vorfreude auf Grand Theft Auto VI und ihre besondere Spielweise.

Auf Grand Theft Auto VI freut sich Schauspielerin Millie Bobby Brown bereits jetzt – und gleichzeitig hat sie verraten, dass sie die GTA-Reihe auf eine eher ungewöhnliche Weise spielt. Statt Chaos zu verursachen, hält sie sich nach eigener Aussage konsequent an die Verkehrsregeln.

Im Podcast Happy, Sad, Confused bezeichnete der Stranger Things-Star Grand Theft Auto als ihr Lieblingsspiel und sprach erstmals öffentlich über ihre Begeisterung für die Reihe. Dabei erklärte sie, dass sie in den Spielen grundsätzlich rote Ampeln beachte und keine Passanten überfahre.

Ihr Ehemann frage sie regelmäßig, warum sie GTA spiele, als wäre es Die Sims, erzählte Brown mit einem Augenzwinkern. Selbst wenn sie virtuelle Nachtclubs besuche, verhalte sich ihre Spielfigur stets vorbildlich und verzichte sogar auf Alkohol.

Auch bei Missionen interpretiert die Schauspielerin ihre Rolle auf ihre eigene Weise. Obwohl viele Aufträge Gewalt beinhalten, sehe sie ihren Charakter nicht als Auftragskiller, sondern eher als eine Art Selbstjustiz-Heldin.

Neben ihrer ungewöhnlichen Spielweise machte Brown auch deutlich, dass sie den kommenden Release von Grand Theft Auto VI kaum erwarten kann. Die Vorfreude auf den nächsten Teil der erfolgreichen Rockstar-Reihe sei bei ihr entsprechend groß.

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8 Kommentare Added

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  3. Mysterio 42705 XP Hooligan Schubser | 02.07.2026 - 17:12 Uhr

    Hab bei GTA auch mal versucht mich an die Verkehrsregeln zu halten. Hat keine zwei Minuten funktioniert 🤣

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  4. GERxJOHNNY 100550 XP Profi User | 02.07.2026 - 17:35 Uhr

    Ich glaube jeder hat schon mal versucht sich an die Regeln zu halten. Meistens hält es nur nicht sehr lange an. Bei GTA 4 hat es damals richtig Spaß gemacht die Leute platt zu fahren 🤣👮🏼‍♂️

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  5. Katanameister 483980 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 02.07.2026 - 17:44 Uhr

    Wie viel Geld gab es wohl für die Aussage, liest sich jetzt nicht sehr authentisch.

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  6. RumRoGERs 169875 XP First Star Onyx | 02.07.2026 - 17:55 Uhr

    Ich hab das früher immer gemacht, wenn mir langweilig war.^^ bei GTA IV wars ganz cool weil die Stadt so lebendig ist.

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  7. vollmilch86 3940 XP Beginner Level 2 | 02.07.2026 - 17:57 Uhr

    Ich werde erstmal alles überfahren, totschlagen, abstechen, verbrennen, in die Luft sprengen. Amoklauf in GTA geht immer. 🤣👍🏻

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