Grand Theft Auto VI: Strauss Zelnick: KI-Entwicklung für Spiele wie GTA 6 „lächerlich“

Strauss Zelnick erklärt, dass KI zwar Assets erstellen kann, echte Hits wie Grand Theft Auto 6 aber menschliche Kreativität benötigen.

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, hat in einem Interview mit The Game Business klargestellt, dass die Vorstellung, eine AI könnte ein Spiel in der Größenordnung von Grand Theft Auto 6 alleine erstellen, „lächerlich“ sei.

Zelnick betonte, dass AI-Tools wie Googles Project Genie zwar einfache interaktive Inhalte generieren können, echte Spielwelten jedoch wesentlich mehr menschliche Kreativität und Engagement erfordern. Die bloße Erstellung von Assets durch AI sei kein Ersatz für das Erschaffen eines Hits.

„Diese Tools können helfen, Assets zu erstellen, aber sie helfen niemandem, Hits zu erzeugen“, so Zelnick.

Er wies darauf hin, dass bereits viele Assets für Entwickler verfügbar seien und die bloße Knopfdruck-Erstellung keine Garantie für Erfolg biete. Millionen von Mobile-Games werden jährlich veröffentlicht, nur wenige davon werden echte Hits.

Abschließend erklärte der Take-Two-CEO: „Die Vorstellung, neue Tools würden es einem Einzelnen ermöglichen, per Knopfdruck einen Hit zu generieren und weltweit zu verbreiten – das ist einfach lächerlich.“

Hier das Interview: