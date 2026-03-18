Grand Theft Auto VI: Strauss Zelnick: KI-Entwicklung für Spiele wie GTA 6 „lächerlich“

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, hat in einem Interview mit The Game Business klargestellt, dass die Vorstellung, eine AI könnte ein Spiel in der Größenordnung von Grand Theft Auto 6 alleine erstellen, „lächerlich“ sei.
Zelnick betonte, dass AI-Tools wie Googles Project Genie zwar einfache interaktive Inhalte generieren können, echte Spielwelten jedoch wesentlich mehr menschliche Kreativität und Engagement erfordern. Die bloße Erstellung von Assets durch AI sei kein Ersatz für das Erschaffen eines Hits.
„Diese Tools können helfen, Assets zu erstellen, aber sie helfen niemandem, Hits zu erzeugen“, so Zelnick.
Er wies darauf hin, dass bereits viele Assets für Entwickler verfügbar seien und die bloße Knopfdruck-Erstellung keine Garantie für Erfolg biete. Millionen von Mobile-Games werden jährlich veröffentlicht, nur wenige davon werden echte Hits.
Abschließend erklärte der Take-Two-CEO: „Die Vorstellung, neue Tools würden es einem Einzelnen ermöglichen, per Knopfdruck einen Hit zu generieren und weltweit zu verbreiten – das ist einfach lächerlich.“
Hier das Interview:
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Noch auf jeden Fall.
Aber das wird sich in Zukunft sicherlich weiter verschieben.
Wenn ihm diese Aussage mal nicht noch um die Ohren fliegt 🫣
Das ist eine gesunde Ansicht.
Bin gespannt wie lange das noch anhalten wird 🤔
Lustige Aussage. Niemand hat behauptet dass KI „Hits“ erzeugt. Aber es kann die Entwicklung beschleunigen.
GTA5 und RDR2 werfen als wenige Ausnahmen trotz ihrer Formelhaftigkeit noch Geld ab, aber andere Entwickler haben nicht unendlich Zeit und Geld.
…Und es ist ja nicht so als hätte gerade Rockstar in ihrer Entwicklung von RDR2 nicht extrem viel Zeit für Blödsinn verschwendet.
Oder während der Entwicklung von GTA6, die immerhin schon über 10 Jahre dauert und garantiert mehrfach umgeworfen wurde weil sie zu langsam bei der Umsetzung sind.
Noch ist menschliche Kreativität erforderlich, aber bei GTA 7 können wir ja gerne nochmal über dieses Thema reden.
Das wird vielleicht nicht mehr erscheinen, weil man dann schon mit einem halben prompt in besoffenem Kopp bessere Spiele in 4 Sekunden erhält 🤣
Wer weiß, sag niemals nie.
Und ein Mensch „wird niemals 128 kb an Speicher benötigen“ !!!!! 😉
1,3mb Speicher für Floppys… Das reicht ewig. Wir werden die immer benötigen!
1 Computer reicht für eine Gemeinde oder auch keine Familie Brauch einen Computer zu Hause…^^