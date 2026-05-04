Grand Theft Auto VI: Take‑Two‑Chef gesteht massive Angst vor dem Release

Take‑Two‑CEO Strauss Zelnick hat eingeräumt, dass der kommende Release von Grand Theft Auto VI ihn „eine Milliarde mal“ nervöser macht als andere Veröffentlichungen. Die Aussage fiel während der Interactive Innovation Conference und verdeutlicht den enormen Erfolgsdruck, der auf dem Titel liegt.
Zelnick erklärte, dass er grundsätzlich bei jeder Veröffentlichung Angst habe, wie ein Spiel am Markt ankommt. Bei GTA 6 sei dieses Gefühl jedoch deutlich verstärkt. Er betonte, dass man im Entertainment‑Geschäft niemals vorab von Erfolg ausgehen dürfe, da dies meist zu Fehleinschätzungen führe. Gleichzeitig unterstrich er, dass diese Haltung für ihn ein zentraler Bestandteil professioneller Verantwortung sei.
Trotz dieser Anspannung zeigte sich Zelnick überzeugt von der Qualität der eigenen Studios. Er hob hervor, dass Take‑Two „gesegnet“ sei, über außergewöhnlich talentierte Entwickler zu verfügen. Entscheidend sei es, diesen Teams unbegrenzte kreative, technische, finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Vision vollständig umsetzen können.
Sobald ein Team ein Projekt abgeschlossen habe, liege es an der Organisation, weltweit bestmögliches Marketing und eine effiziente Distribution sicherzustellen. Zelnick betonte, dass kreative Unabhängigkeit ein wesentlicher Faktor für nachhaltigen Erfolg sei und dass das Unternehmen darauf setze, diesen Ansatz konsequent fortzuführen.
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2025 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Der Release auf PC erfolgt später.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Janu, Grafik alleine wird nicht reichen 😄
Die müssen schon massiv liefern um nicht zu enttäuschen. Selbst schuld wenn man sich 13+ Jahre Zeit lässt.
Stell dir mal vor das flopt dann stirbt der doch 😂 das wird schon werden
Das glaube ich ihm sofort. Bei der heutigen Mentalität einiger sogenannten „Gamer“ wo es Morddrohungen gibt weil ihnen irgendwas nicht in den Kram passt. 😑
Seit wann ist denn offiziell eine PC Version angekündigt? Bei den miesen PC Zahlen zu GTA 5 die geleakt wurden kann es auch gar nicht erscheinen und da sich Sony ebenfalls vom PC Markt zurückzieht, ebenso wegen schlechtem PC Umsatz, scheint es so das AAA-Spiele auf dem PC keine Zukunft mehr haben!