Grand Theft Auto VI: Take‑Two‑Chef spricht Klartext: Warum das Spiel zum Launch nicht für PC erscheint

Strauss Zelnick hat in einem neuen Interview über die Plattformstrategie von Grand Theft Auto VI gesprochen. Der Titel erscheint im November ohne PC‑Version, doch ausgeschlossen wird diese nicht. Zelnick erläutert, warum Rockstar Games erneut mit den Konsolen beginnt.

Rockstar starte traditionell auf PlayStation und Xbox, so Zelnick gegenüber Bloomberg. Für ein Projekt dieser Größenordnung sei es entscheidend, die Kernzielgruppe zuerst zu bedienen. Nur wenn diese Spieler optimal versorgt würden, könne ein Titel seine volle Wirkung entfalten.

Gerüchte über angebliche Exklusivabsprachen mit PlayStation wies er zurück und verwies auf die historische Veröffentlichungsreihenfolge früherer Rockstar‑Spiele.

Der PC‑Markt habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Zelnick erinnert daran, dass der Anteil früher bei rund fünf Prozent lag, während er heute bis zur Hälfte des gesamten Absatzes ausmachen könne. GTA V und die große Bedeutung von FiveM seien klare Beispiele für die Relevanz der Plattform.

Trotz dieser Entwicklung bleibt Zelnick gelassen und sagt lediglich, man werde sehen, wie sich alles entwickle.

Im selben Gespräch äußerte sich Zelnick auch zur geschäftlichen Perspektive auf Grand Theft Auto VI. Er habe den Entwicklungsprozess aus Unternehmenssicht begleitet und sei überzeugt, dass der Titel etwas erreichen werde, das es in dieser Form noch nie gegeben habe.