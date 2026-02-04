Grand Theft Auto VI: Take‑Two dementiert Gerüchte über spätere Retail‑Version

22 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Übersicht
Image: Rockstar Games

Zelnick stellt klar: Physische Ausgabe von Grand Theft Auto VI soll nicht auf 2027 verschoben werden.

Take‑Two‑CEO Strauss Zelnick hat sich zu kursierenden Spekulationen geäußert, wonach Rockstar die physischen Versionen von Grand Theft Auto VI angeblich erst 2027 veröffentlichen könnte, um Leaks vor dem Launch zu vermeiden.

Zelnick widerspricht diesen Gerüchten deutlich. Laut ihm gebe es keine Pläne, die Retail‑Ausgabe vom eigentlichen Release am 19. November 2026 abzukoppeln oder nach hinten zu verschieben.

Damit reagiert Take‑Two auf eine Reihe von Online‑Diskussionen, die in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen hatten. Zelnicks klare Aussage dürfte Fans beruhigen, die sich bereits Sorgen über eine mögliche Verzögerung der Disc‑Version gemacht hatten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Grand Theft Auto VI

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. The Hills have Shice 222025 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.02.2026 - 14:00 Uhr

    Sehr schön. Dann werde ich es mir traditionellerweise auf Disc kaufen.
    GTA wird vrs. kein Play Anywhere Game.

    0
  2. Batman 20720 XP Nasenbohrer Level 1 | 04.02.2026 - 14:05 Uhr

    Wozu überhaupt Retail? Wir werden doch sowieso alle viele GB‘s installieren müssen. Was will man dann noch mit dem unnützen Plastikschrott?
    Ist schlecht für die Umwelt. Dauerndes aufstehen wegen Diskwechsel, wenn man nicht nur ein Game zockt.
    Funktioniert eigentlich Quickresume wenn man ne Disk wechselt?

    0

Hinterlasse eine Antwort