Grand Theft Auto VI: Take‑Two dementiert Gerüchte über spätere Retail‑Version

Take‑Two‑CEO Strauss Zelnick hat sich zu kursierenden Spekulationen geäußert, wonach Rockstar die physischen Versionen von Grand Theft Auto VI angeblich erst 2027 veröffentlichen könnte, um Leaks vor dem Launch zu vermeiden.
Zelnick widerspricht diesen Gerüchten deutlich. Laut ihm gebe es keine Pläne, die Retail‑Ausgabe vom eigentlichen Release am 19. November 2026 abzukoppeln oder nach hinten zu verschieben.
Damit reagiert Take‑Two auf eine Reihe von Online‑Diskussionen, die in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen hatten. Zelnicks klare Aussage dürfte Fans beruhigen, die sich bereits Sorgen über eine mögliche Verzögerung der Disc‑Version gemacht hatten.
Sehr schön. Dann werde ich es mir traditionellerweise auf Disc kaufen.
GTA wird vrs. kein Play Anywhere Game.
Wozu überhaupt Retail? Wir werden doch sowieso alle viele GB‘s installieren müssen. Was will man dann noch mit dem unnützen Plastikschrott?
Ist schlecht für die Umwelt. Dauerndes aufstehen wegen Diskwechsel, wenn man nicht nur ein Game zockt.
Funktioniert eigentlich Quickresume wenn man ne Disk wechselt?